Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono tornati insieme?/ “Il tempo può cambiare molte cose”

Torna il sereno tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni?

Pare che tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni possa tornare il sereno. Non significa necessariamente che torneranno insieme, ma perlomeno adesso si può parlare di un sereno riavvicinamento per il bene della figlia Celine Blue. Dopo le accuse di tradimento ad Alessandro Basciano, che ha sempre smentito con forza, ora trai due ex vipponi i rapporti sembrano più distesi. Merito, forse, dell’intervista a Verissimo rilasciata nelle scorse settimane da Basciano, che aveva intenerito il pubblico e, forse, la sua ex fidanzata. Malgrado Sophie Codegoni avesse affermato con fermezza di voler voltare pagina, ora pare che ci siano nuove incertezze.

Un post Instagram pubblicato nelle scorse ore ha scatenato nuovi interrogativi. Sophie infatti ha condiviso una dolce storia in cui appare insieme alla piccola Céline Blue e al loro cane, prima della nanna. “La solita BB che mi bacia per tre ore prima di dormire e mi strucca bene”, ha scritto l’influencer. Poi, parlando della figlia, ha aggiunto: “CBB che dorme ignara di tutto quanto, solo i suoi 210 millilitri di latte…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni più vicini per il bene della figlia Celine Blue

Poco dopo, è stata la volta dell’ex gieffino Alessandro Basciano ad irrompere sui social, con la pubblicazione di una foto ritraente Sophie e Céline abbracciate mentre dormono: “Il tempo può cambiare molte cose… o quasi. Buonanotte”, ha scritto l’ex gieffino. Questo ha fatto pensare ad un possibile tentativo di riavvicinamento.

Forse i tempi non sono ancora maturi, ma non è detto che non lo diventino in futuro. D’altra parte hanno già cambiato idea tante volte. Adesso nessuno dei due si è ancora espresso pubblicamente in merito, dunque non è chiaro se Sophie Codegoni e Alessandro Basciano abbiano deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Cosa accadrà? Non resta che attendere…

