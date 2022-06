Alessandro Basciano e Sophie vogliono un figlio, l’ex di lui tuona/ “Fare i padri…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni vogliono un figlio

La storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, nata nella casa del Grande Fratello Vip 6 procede a gonfie vele. Usciti dalla casa di Cinecittà sono diventati inseparabili condividendo sia la vita privata che professionale. I due ex protagonisti di Uomini e Donne non hanno perso tempo convivendo tra Roma e Milano e concedendosi spesso viaggi sia di lavoro che di relax. Sophie, così, è entrata totalmente nella vita del fidanzato trascorrendo del tempo anche con il piccolo Nicolò, il figlio di Basciano. Durante i weekend che il piccolo trascorre con il papà, infatti, Sophie si mostra spesso in compagnia del bambino con cui condivide anche momenti di divertimento e gioco.

La Codegoni, così, esattamente come aveva svelato nella casa del Grande Fratello Vip, vorrebbe diventare presto mamma. Intenzione che ha recentemente confermato ai microfoni del settimanale Chi a cui ha svelato anche di aver scelto il nome: “Io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale? Ne abbiamo parlato. Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine…”.

Lo sfogo di Clementina, l’ex compagna di Alessandro Basciano

Di fronte al desiderio di Alessandro Basciano e della fidanzata Sophie Codegoni di allargare la famiglia, Clementina Deriu, l’ex compagna di lui e madre del figlio Nicolò, sul proprio profilo Instagram, si è lasciata andare ad un amaro sfogo. “Bello fare i padri disinteressandosi completamente della vita dei propri figli. Vedendoli solo due weekend al mese perché è la legge a stabilirlo, altrimenti neanche quelli! Non portarli o andarli a riprendere a scuola, non portarli ad uno sport, ad una festa di compleanno o ad una visita medica”, ha scritto.

E conclude così il suo sfogo: “E poi parlano di voler mettere al mondo altri figli…ma con quale coraggio? Forse vi sfugge che dopo averli messi al mondo i figli poi bisogna anche crescerli e prendersene cura”.













