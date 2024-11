Alessandro Basciano torna a far parlare di sé e quanto pare sarebbe nei guai, a lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News. Su questo si legge che il noto deejay è stato arrestato dalla Polizia di Moscova a Milano, gli agenti si sarebbero recati a casa sua e lo avrebbero condotto nel carcere di San Vittore. Sul sito si legge poi che il mandato di arresto con custodia cautelare è per i reati di minacce e stalking ai danni dell’ex fidanzata Sophie Codegoni.

Le cose sono andate davvero in questo modo? Solo poche settimane fa Alessandro Basciano ospite a Verissimo si è lasciato sfuggire importanti rivelazioni in merito al suo rapporto con Sophie Codegoni. Intervistato da Silvia Toffanin ha chiaramente detto che è ancora innamorato di lei e saranno legati per sempre per via della figlia nata dal loro amore, Celine Blue. Dopo che la notizia è trapelata alcuni amici dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno subito smentito. Sui social Amedeo Venza ha fatto sapere che si tratta di una grande cavolata e ha voluto far notare che c’è un ragazzino, il figlio di Basciano, che probabilmente legge le notizie su internet. Il noto esperto di gossip si è poi chiesto quando alcune persone tireranno fuori un po’ di umanità, dopodiché ha chiesto ai suoi seguaci di non chiedergli nulla.

Alessandro Basciano rompe il silenzio sui social, il deejay smentisce la notizia sul suo arresto

Nelle scorse ore lo stesso Alessandro Basciano ha commentato i pettegolezzi che stanno circolando sul suo conto, con le sue parole ci ha tenuto a smentire di essere stato arrestato. Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram ha scritto: “Quante ca***te, basta”, per poi aggiungere: “La gente gioca su argomenti così seri, questa è follia”, storie che però ha eliminato poco dopo. Anche Alessandro Rosica ha smentito sui social la notizia dell’arresto del deejay dicendo che è totalmente falsa e che Alessandro non è stato arrestato.

Anche Biagio D’Anelli ha preso le difese di Alessandro Basciano sui social, a detta sua si diffondono falsità pur di fare hype. Stando a quanto ha rivelato su TikTok il sito di Fabrizio Corona ha dichiarato una cavolata dopo l’altra, solo fake news. Il giornalista ha continuato dicendo che non si rovina l’immagine di un ragazzo per fare hype e ha pubblicato una sua chat con Basciano nella quale Alessandro conferma che sono solo ca***te.