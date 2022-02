Alessandro Basciano/ Eliminato dal GF Vip? “Ho paura di dover abbandonare la Casa…”

Alessandro Basciano ha dimostrato nelle ultime ore un po’ di insicurezza rispetto alla sua nomination. Il concorrente è stato messo al televoto d’ufficio dal Grande Fratello Vip, che ha preso questa decisione dopo aver valutato negativamente il suo comportamento. Il modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne si è ritrovato ieri sera con Soleil, Sophie, Alex e Delia a parlare dei momenti trascorsi finora all’interno della Casa, soprattutto quelli più divertenti. Tuttavia, l’ombra della nomination si è fatta sempre più incalzante per Basciano, che non ha esitato ad ammettere la sua paura di abbandonare il programma e di allontanarsi, seppur di poche settimane, dalla sua Sophie.

Quest’ultima ha cercato di rassicurarlo, spiegandogli che del resto staranno lontani solo per pochi giorni e che, una volta trascorsi, potranno nuovamente riabbracciarsi. “Guarda il lato positivo”, ha detto la vip, aggiungendo che l’attesa non farà che rafforzare il desiderio e la voglia di stare insieme. Le parole di Sophie non sono passate inosservate agli occhi di Alessandro, che, vedendo questa serenità nella sua fidanzata, ha cercato di sdrammatizzare, scherzandoci anche un po’ su. Anche Soleil è intervenuta dicendo la sua e cercando di risollevare i compagni con un consiglio: vivere al meglio questo ultimo periodo nella Casa più spiata d’Italia. L’influencer infatti ha invitato tutti ad affrontare con leggerezza questi ultimi giorni rimasti.

ALESSANDRO BASCIANO ELIMINATO DAL GF VIP? IL PROVVEDIMENTO DEGLI AUTORI

Alessandro Basciano si trova in nomination perché ha violato alcune norme della Casa, in particolare quella di rifiutarsi di utilizzare il microfono durante un momento di tensione e nervosismo. In varie occasioni il ragazzo ha dimostrato di non saper gestire le situazioni ad alta pressione, ponendosi al centro di molte polemiche a causa dei suoi atteggiamenti aggressivi nei confronti della fidanzata Sophie. La giovane, spesso criticata sui social poiché dovrebbe aprire gli occhi secondo i suoi fan, lo giustifica continuamente, per i suoi atteggiamenti.

Ma come mai il Grande Fratello ha deciso di punire Alessandro Basciano? Il giovane ha litigato furiosamente con Alex Belli, infastidito dall’atteggiamento di quest’ultimo verso la sua fidanzata Sophie. Il motivo scatenante è dunque la gelosia, che ha portato Alessandro a minacciare Alex con parole forti e gesti di nervosismo, come calci agli oggetti. Questo comportamento non è piaciuto alla redazione e neppure ad Alfonso Signorini, che ha comunicato la decisione presa. I primi momenti per Basciano sono stati tormentati, tanto da avere pensato anche di abbandonare di sua volontà la Casa. Quindi, ha dormito da solo, lontano dalla sua fidanzata. Mancano poche ore alla puntata in cui si scoprirà se effettivamente dovrà uscire oppure no. Seguirà il consiglio di Sophie? Vivrà la situazione con serenità? Lo scopriremo presto…



