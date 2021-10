Alessandro Basciano/ “Erjona Sulejmani? Ci siamo lasciati 5 volte in 20 giorni, ma…”

Alessandro Basciano, ex tentatore di Temptation Island ed ex corteggiatore a Uomini e Donne, è intervenuto nel pomeriggio odierno ai microfoni di “Trends&Celebrities”, contenitore radiofonico in onda su Rtl 102.5 News e condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il giovane, in collegamento audiovisivo da Madrid, ha parlato innanzitutto della fine della sua storia d’amore con Erjona Sulejmani, in passato dolce metà del calciatore Blerim Dzemaili: “È ormai da un mesetto ormai che ci siamo lasciati. Non ne ho più parlato perché sono cose private… La storia è finita, nonostante sia stata una storia a parer mio veramente speciale. Negli ultimi 20 giorni ci siamo lasciati cinque volte. Lei poi ha deciso di fare questa scelta a inizio settembre e di dirci definitivamente addio”.

Alessandro Basciano finita con Erjona Sulejmani/ L'ex di Uomini e Donne "sta male"

Successivamente, Basciano ha precisato: “Ci siamo lasciati attraverso un messaggio sullo smartphone, senza avere la possibilità di confrontarci. Non ci siamo incontrati ed è stato brutto il modo in cui ci siamo lasciati, in quanto sicuramente un confronto avrebbe potuto aiutare. Da allora non ci siamo più sentiti, è arrivata solo qualche frecciatina sui social, non da parte mia”.

Alessandro Basciano "Scontri con Ciavy dopo Temptation Island"/ "Ho sentito Valeria"

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale

ALESSANDRO BASCIANO: “PER ME MIO FIGLIO È TUTTO”

Il distacco da Erjona Sulejmani “è stato netto, ci ho messo tanto a metabolizzare cosa è successo – ha aggiunto Alessandro Basciano a Rtl 102.5 News –. Detto ciò, per me è stata una storia bella e speciale, ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita con lei. Ora sono molto preso dal lavoro, ma tengo a precisare che non era finito l’amore tra noi: semplicemente, si sono rotti equilibri che non siamo riusciti a recuperare, ci siamo persi in un bicchiere d’acqua, un po’ per tutte le distrazioni social”.

Alessandro Basciano "Voglio un figlio con Erjona Sulejmani"/ "Matrimonio? Per ora..."

Attualmente, Basciano è single e dice di voler restare da solo: “Trovare l’amore in tv è difficile, anche per la mancanza di sincerità. Dovessi trovarlo, lo terrei lontano dai social!”. Dopo avere rivelato di non avere più sentito Valeria, che aveva corteggiato nel ruolo di tentatore a Temptation Island, e aver commentato un suo eventuale futuro ingresso al Grande Fratello Vip (“Se fossi un concorrente, entrerei determinato e concentrato per farmi conoscere e per attirare l’attenzione delle single nella Casa”), il ragazzo ha confessato che non direbbe no a Maria De Filippi se lo chiamasse per il trono di “Uomini e Donne”, ma, soprattutto, di sentire la mancanza di suo figlio Niccolò, nato da una precedente relazione: “Per me mio figlio è tutto, sembrano parole scontate, ma è così. Con la distanza noto il distacco a livello totale. Lui vive con la mamma, quindi in questo periodo, con il mio trasferimento a Madrid, la lontananza si sente. Due volte al mese vengo a vederlo in Italia, ma non è come viverlo tutti i giorni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA