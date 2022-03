Alessandro Basciano “Fabrizio Corona? Sophie non ha bisogno di lui”/ Cosa nasconde?

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano a parlare della love story passata con Fabrizio Corona. Un argomento particolarmente spinoso per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP, che la attende in passerella per un confronto chiarificatore. Nel frattempo, interpellata da Alfonso Signorini, Sophie fa alcune precisazioni sulle sue omissioni: “Perché io non ho mai omesso il nome di Fabrizio, ma i nomi dei miei ex fidanzati. Semplicemente non ho fatto l’elenco. Nel momento in cui mi è stato chiesto di raccontare qualcosa l’ho spiegato – continua la Codegoni – ma per privacy non ho fatto nomi. Non è da me fare questo, secondo me il passato non aggiunge né toglie nulla. Non ho detto bugie, non ho omesso niente”.

Alessandro Basciano è molto emozionato e non sembra sul piede di guerra con Sophie. Tuttavia la mette in guardia su Fabrizio Corona: “Non aver sentito certe cose da te mi ha fatto stranire. Avrei voluto parlarne, ma ognuno di noi ha il suo passato. Detto questo ti dico che mi manchi e ti amo alla follia..”. Sophie lo interrompe per ribadire il suo punto di vista sulla questione Corona: “Non è stato un voler nascondere, avrei detto tutto fuori da qui”.

“Non mi interessa nulla, noi siamo più forti e non abbiamo bisogno di lui”, risponde convinto Alessandra Basciano. “Io sarò sempre grata alle persone che mi hanno aiutata ad essere dove sono. Resto legata al rapporto che avevamo io e Fabrizio, per questo lo difendo!”, replica Sophie, pur mantenendo toni distesi col suo Alessandro.

