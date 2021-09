Alessandro Basciano finita con Erjona Sulejmani/ L’ex di Uomini e Donne “sta male”

Alessandro Basciano e Erjona Sulejmani si sono lasciati da qualche giorno. L’ex di Uomini e Donne e l’ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili (entrambi ex tentatori di Temptation Island) avevano ufficializzato la loro relazione su Instagram a fine maggio, con una serie di scatti e dediche romantiche. La fine della loro storia d’amore ha lasciato il segno in Alessandro Basciano, come rivelano alcuni amici del ragazzo. Nelle ultime ore Amedeo Venza ha scritto nelle sue Instagram Stories: “Qualche giorno fa avevo risposto ad una domanda riguardo un’amicizia finita… parlavo di Alessandro Basciano, ciò sono rimasto malissimo perché era sparito senza alcun motivo valido… zero! Ma sapendo quello che sta vivendo in questi giorni, mi sarei sentito una mer*a a non scrivergli un messaggio”. Venza ha poi preferito spiegare in un breve video la situazione di Alessandro Basciano: “L’ha presa malassimo, sta veramente male. Fa veramente fatica a reagire, la sua motivazione più grande per reagire è il figlio”.

Alessandro Basciano: distrutto per la fine della sua relazione con Erjona Sulejmani

Alessandro Basciano, infatti, ha un figlio, Nicolò, avuto cinque anni fa da una precedente relazione. “Questi giorni ti ho trascurato non capiterà più il tempo tuo è priorità sei il mio orgoglio sei la mia forza”, ha scritto su Instagram l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pubblicando una foto del figlio. Negli ultimi giorni Basciano ha raccontato sui social il dolore che sta vivendo: “Ho perso la mia dignità e l’ho buttata nel ce**o”, ha detto l’ex di Temptation Island. Alessandro, dopo la fine della sua relazione con Erjona Sulejmani ha perso molti chili, il sorriso e la fiducia nell’amore. Il giovane ha cercato di capire come sia possibile che la una persona che ti proclama amore, possa ferirti duramente all’improvviso. Basciano non ha rimpianto perché sa di aver fatto tutto il possibile per non fare finire questa relazione. La delusione e il dolore restano e ci vorrà del tempo per poter voltare pagina.

