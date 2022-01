Alessandro Basciano, frasi maschiliste verso Sophie Codegoni/ Arrivano provvedimenti?

Ammonizione in vista per Alessandro Basciano? Al momento è solo una supposizione di chi scrive ma, a giudicare da come hanno reagito i social ad alcune frasi che il corteggiatore ha rivolto a Sophie, giudicate maschiliste, non sarebbe strano se Alfonso Signorini lo redarguisse durante la prossima diretta. Tutto si è svolto durante il veglione di capodanno organizzato per i Vip; la festa sembrava andare per il meglio per la coppia, che si è lasciata andare ad effusioni davanti agli altri ospiti della casa. Quando, però, Sophie si è allontanata per fumare una sigaretta, è avvenuto il “fattaccio”: Alessandro ha infatti tentato un approccio con Soleil, che lo ha respinto. Vista la scena, Sophie è andata su tutte le furie e ha chiesto chiarimenti ad Alessandro, il quale le ha risposto con grande spavalderia, usando frasi poco opportune, come “io bacio chi c…o mi pare.” “Non mi sfidare mai, non mi sfidare mai. Fidati. Dieci anni in più fanno la differenza fidati. Io posso uscire con chi c…o mi pare. Io ho già dimostrato abbastanza”

La coppia – che flirta da alcune settimane anche se il primo bacio è arrivato solo il 31 dicembre -, ha poi avuto modo di trovarsi per un primo chiarimento, non senza incomprensioni, per fare poi definitivamente la pace il giorno seguente. Il mattino del primo gennaio i due hanno avuto modo di chiarire meglio le proprie posizioni; Sophie non tollera che, quando lei è distante, Alessandro possa corteggiare le altre donne della casa. Per tutta risposta lui l’ha invitata a stargli più vicina e la ha tranquillizzata sul fatto di voler proseguire la conoscenza con lei. Tornato il cielo sereno, i due hanno ripreso a scambiarsi effusioni.

Per Alessandro Bassano è solo strategia con Sophie Codegoni?

Alla luce di questi avvenimenti e del fatto che Alessandro sia in nomination, è lecito avere più di un dubbio sul suo comportamento; se il suo interesse per Sophie è reale, il suo modo di interagire con le altre concorrenti è abbastanza fuori luogo, oltre che essere in contrasto con le “promesse” di fedeltà fatte alla ragazza. L’impressione è che, istintivamente, Alessandro non possa fare a meno di mettere alla prova le proprie qualità di seduttore salvo, una volta incappato in qualche gaffe come quella di capodanno, ripensare alla strategia di gioco e, forse, alle maggiori possibilità di salvezza che potrebbe avere rimanendo legato a Sophie.

Alessandro confessa a Jessica “Se Sophie ha voglia di deve sbilanciare un po’…”

Alessandro si è confrontato riguardo i suoi dubbi con Sophie anche con Jessica, spiegando come anche da parte della ragazza avrebbe bisogno di atteggiamenti che possano alimentare le sue certezze e non di contro i suoi dubbi. “Se lei ha voglia si deve sbilanciare un po’, perché dall’altra parte c’è una persona che non si fida a prescindere però lo fa”. Jessica però ha voluto sottolineare il punto di vista della ragazza: “Lei ascolta tanto, devi superare non a parole ma a fatti che lei si possa fidare”. “Le cose si fanno in due” ha tagliato corto Alessandro, che continua a sembrare non convinto fino in fondo, nonostante l’interesse per Sophie sembri ormai acclarato.



