Alessandro Basciano furioso con Sophie?/ Il gesto dopo l’eliminazione al GF Vip

La 45esima diretta del Grande Fratello Vip non è stata semplice per Alessandro Basciano. Il gieffino, allietato dalla sorpresa dell’incontro con suo figlio, ha però dovuto affrontare due momenti tosti, a partire dall’intervista di Fabrizio Corona in cui conferma la relazione avuta con Sophie Codegoni e lancia a lui stoccate. Poco dopo questo momento è però giunta un’altra batosta: un televoto flash che l’ha visto tra i nominati.

Gf vip, Lulù consiglio hot a Sophie su Basciano "dagli una tua mutanda usata"/ "Agli uomini piace così"

L’esito l’ha poi condannato all’eliminazione dalla Casa, essendo stato il meno votato dal pubblico a casa. Ciò che però ha più colpito il pubblico in quel momento è stato l’atteggiamento di Basciano che, per nulla commosso, ha salutato freddamente tutti, Sophie compresa. Dopo un bacio di sfuggita e averle ricordato di preparare tutta la sua roba, senza dimenticare nulla, Basciano ha aperto la porta rossa ed è andato via.

Sophie Codegoni: “Corona? Forse è lui che non si è dimenticato di me”/ “Io amo Ale”

Alessandro Basciano arrabbiato con Sophie per Fabrizio Corona? La risposta

In molti si sono chiesti se Alessandro Basciano sia andato via così dal Grande Fratello Vip perché furioso con Sophie Codegoni per avergli nascosto quanto accaduto con Fabrizio Corona. Un dubbio che molti telespettatori del Grande Fratello Vip hanno manifestato anche sui social, trovando eccessivo il comportamento dell’ormai ex gieffino. A smentire tali dubbi ci ha però pensato proprio Basciano. L’imprenditore, tornato a casa, ha ripreso il cellulare in mano e una delle prime cose che ha fatto è condividere su Instagram la foto di Sophie per invitare i fan a salvarla dal televoto che questa settimana la vede a rischio eliminazione. Insomma, pericolo scongiurato per la coppia.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano vs Nathaly Caldonazzo/ “Ti stanno tutelando e ti va di cu*o”

© RIPRODUZIONE RISERVATA