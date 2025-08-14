Alessandro Basciano ha indossato il braccialetto elettronico dopo non essersi presentato lo scorso 6 agosto in commissariato: cosa rischia ora

Alessandro Basciano ha ufficialmente messo il braccialetto elettronico. Il noto deejay e volto televisivo si è recato oggi, 14 agosto 2025, al commissariato al centro di Milano per applicare il braccialetto che era stato chiamato ad indossare già alcuni giorni fa, il 6 agosto, appuntamento al quale però non si è presentato. Così, dopo le polemiche sorte in conseguenza alla mancata presentazione e l’inevitabile pericolo degli arresti domiciliari, oggi Basciano si è presentato all’appuntamento con le autorità.

Basciano scappa dall'Italia? Appuntamento in commissariato ma lui non c'è/ Salta braccialetto elettronico

Ricordiamo che il 35enne è accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna, e mamma di sua figlia, Sophie Codegoni. Ha dunque su di sé un divieto di avvicinamento alla donna, divenuto ufficiale e definitivo lo scorso 30 aprile.

Applicato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano dopo le polemiche degli ultimi giorni: cosa rischia

Stando a quanto fa sapere il Fatto Quotidiano, Alessandro Basciano, dopo aver dato buca al primo appuntamento, è tornato sui suoi passi, fornendo le sue generalità alle autorità e, come indirizzo, il domicilio di una casa in zona Porta Venezia a Milano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato dunque avvertito di tutte le conseguenze di una possibile manomissione del braccialetto elettronico, apparecchio funzionante anche all’estero. In particolare, qualora non seguisse le regole impostegli, Basciano rischierebbe, come detto, gli arresti domiciliari ma anche l’arresto con carcere qualora la Procura lo ritenesse opportuno. Se questa è la situazione in cui si trova con la legge, sui social Basciano mostra una vita fatta di serate in locali e discoteche e di vacanze di lusso tra spiagge di Mykonos e acque cristalline.

Alessandro Basciano, arresti domiciliari se torna in Italia?/ La nuova residenza può "salvarlo" ma...