Alessandro Basciano, il fidanzato di Sophie Codegoni/ I due sono già una famiglia

La partecipazione al “Grande Fratello” sia nella versione “Vip” sia in quella “Nip” ha fatto anche in passato da Cupido per diverse coppie, che continuano a essere unite nonostante il passare del tempo. Certamente è ancora presto per sbilanciarsi su Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che si sono conosciuti e innamorati solo pochi mesi fa, ma le premesse positive per ora sembrano esserci tutte. Il primo a lasciare la Casa è stato il ragazzo, che ne ha approfittato per conoscere meglio la mamma dell’ex tronista. Poco tempo dopo la ragazza lo ha raggiunto e ha avuto modo di vedere la casa in cui i due ora hanno già iniziato a convivere.

I due sono pronti a smentire con i fatti chi pensa che stiano bruciando le tappe. Entrambi sono convinti di avere trovato la persona giusta, che possa permettere loro di dimenticare le delusioni vissute in passato.

In un primo momento nè Alessandro nè Sophie hanno avuto un colpo di fulmine l’uno per l’altra. Lui, infatti, aveva sottolineato di essere attratto anche da Jessica Selassiè e Soleil Sorge, mentre lei si era avvicinata a Gianmaria Antinolfi. Ben presto, però, i due hanno capito di provare una forte attrazione reciproca e hanno fatto il possibile per costruire un rapporto che potesse poi diventare più solido una volta conclusa l’esperienza nel reality. Nel corso delle settimane in Casa non sono mancati i battibecchi tra loro, soprattutto a causa del carattere impetuoso e della gelosia di lui, ma ora sembra essere davvero tutto risolto.

I due non hanno esitato a farsi il primo tatuaggio di coppia, gesto non da poco per due fidanzati che hanno iniziato una relazione solo recentemente. Ora, però, potrebbe esserci anche un nuovo progetto televisivo ad attenderli, grazie anche alla popolarità che hanno guadagnato nel reality: si parla infatti di una sitcom di cui diventerebbero protagonisti puntando anche sulla loro capacità di battibeccare, per poi fare pace subito dopo grazie al sentimento fortissimo che li lega. L’ex corteggiatore non ha esitato a presentare alla compagna il suo bambino, Nicolò, nato da una precedente relazione, a cui la Codegoni sembra fare da “vice mamma” in maniera praticamente perfetta.

