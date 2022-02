Alessandro Basciano in crisi per l’addio di Gianmaria/ Antinolfi: “Sono con te”

Alessandro Basciano sempre più teso e nervoso nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’ex tentatore comincia ad accusare la stanchezza dellla convivenza forzata e, nelle scorse ore, complica l’addio di Gianmaria Antinolfi, non ha nascosto il proprio stato d’animo ammettendo di sentire profondamente la mancanza del manager napoletano la cui presenza riusciva a calmarlo. All’interno della casa, tra Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi era nato uno splendido rapporto d’amicizia. I due vipponi trascorrevano diverso tempo insieme lasciandosi andare anche a reciproche confidenze sull’amore.

Quando litigava con Sophie Codegoni, Alessandro trovava in Gianmaria una spalla sulla quale appoggiarsi. Da Antinolfi riceveva sempre preziosi consigli per gestire il suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne. L’abbandono di Gianmaria ha così lasciato un vuoto nella casa, ma soprattutto in Alessandro a cui il manager ha voluto dedicare delle belle parole sui social.

La dedica di Gianmaria Antinolfi ad Alessandro Basciano dopo l’addio al Grande Fratello Vip

Il momento di difficoltà di Alessandro Basciano è stato percepito da Gianmaria Antinolfi che, ormai fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2021, su Instagram, ha voluto fare una dedica pubblica all’amico per supportarlo nell’ultima parte del percorso nella casa di Cinecittà.

“Alessandro, anche se non sono più dentro la casa, continuo ad essere con te“, ha esordito il manager napoletano che ha dovuto abbandonare il reality per tornare a lavoro. “Non hai bisogno di me per andare avanti, tutto quello che ti serve è già dentro di te. Non mi far sentire più queste cose e vai avanti come un treno. A prestissimo amico mio”, ha concluso Gianmaria.

