Alessandro Basciano, incidente durante cena con Sophie/ Si taglia con pezzo di vetro…

In occasione della festa di San Valentino, Alessandro Basciano ha organizzato una bellissima quanto romantica sorpresa alla sua Sophie Codegoni, allestendo in piscina un romanticissimo angolo con palloncini, dolci e bevande. Il gesto romantico, tuttavia, è stato oscurato per un po’ da un piccolo incidente di percorso registrato proprio nel bel mezzo della romantica serata che l’ex corteggiatore ha deciso di organizzare per la giovane.

Durante la cena, infatti, il ragazzo ha maldestramente fatto cadere una ciotola in vetro che, frantumandosi, gli ha procurato un taglio alla mano. Dopo essersi tagliato, il Vippone è stato prontamente medicato facendo così ritorno dalla Codegoni e proseguendo la loro serata. Secondo gli attentissimi spettatori di Twitter, Basciano si sarebbe tagliato un dito rompendo il vetro delle caramelle. Sui social non è mancata l’ironia di coloro che hanno prontamente commentato in diretta l’accaduto: “L’altro giorno un calcio sulle pall*, oggi si è tagliato il dito. Tutto questo colpa del GF che non ha voluto portargli un prete”, ed ancora, “Basciano s’è tagliato e fu così che divenne San Valentino rosso sangue”.

Alessandro Basciano si taglia con un pezzo di vetro durante cena con Sophie

Ironia a parte, Alessandro Basciano dopo essersi tagliato prendendo l’ampolla di vetro contenente delle caramelle per Sophie Codegoni ha proseguito senza intoppi la cena romantica che, con la collaborazione dei suoi inquilini era riuscito a organizzare per la fidanzata. Nel presentare alla giovane la sua sorpresa, con un pizzico di imbarazzo il ragazzo aveva detto: “Lo sai che non è da me e che non è da noi, spero che apprezzerai ugualmente”.

Sophie, infatti, ha sempre ribadito di non amare particolarmente i gesti romantici, ma alla vigilia di San Valentino c’era da aspettarselo ed anzi il gesto del fidanzato è stato particolarmente gradito, nonostante il piccolo incidente di percorso dettato forse dall’eccessiva emozione per ciò che sarebbe poi accaduto, ovvero la lunga lettera d’amore che ha scritto per Sophie e che custodiva nella tasca e con la quale Alessandro ha voluto dedicare a Sophie tutto il suo amore: “Devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te”. Parole importanti poi sancite da un lungo e romantico bacio tra i due che ha fatto dimenticare tutto il resto.

