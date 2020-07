Alessandro Basciano/ Incontro con Valeria Liberati dopo Temptation Island 2020?

Alessandro Basciano è stato uno dei grandi protagonisti di questa edizione di Temptation Island. Seppur sia finita prima rispetto ai 21 giorni di trasmissione, quella dell’ex corteggiatore è stata un’avventura intensa, anche perché ha incontrato e si è avvicinato a Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Tra i due c’è stata una forte attrazione, mentale e fisica, sin da subito, tanto che sarebbe scattato anche il bacio. Eppure, in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Basciano ha ammesso di aver preferito non esporsi troppo. “Volevo tutelarla.” ha infatti raccontato, “Mi ero accorto di quanto fosse preoccupata di quale immagine di lei potesse venire fuori nel caso in cui si fosse lasciata andare e volevo proteggerla da questo.” E ha inoltre aggiunto che Valeria “Aveva mille paranoie, ma era giusto che facesse quello che si sentiva di fare.”.

Alessandro Basciano ha rivisto Valeria Liberati dopo Temptation Island? Lui dice…

In molti si chiedono cosa sia accaduto tra Alessandro Basciano e Valeria Liberati dopo Temptation Island 2020. Sappiamo che Valeria ha lasciato il programma da single, dopo aver rotto con Ciavy al falò di confronto; ma cos’è accaduto dopo? Valeria ha rivisto Alessandro? I due hanno dunque avuto un incontro? Probabile, ma non ne abbiamo certezza al momento. Ciò che tuttavia sembra sicuro è che i due abbiano avuto modo di risentirsi. Pare però improbabile che stiano insieme, anche perché, proprio nell’intervista, ha ammesso che c’è sì un affetto ma “Dopo una rottura simile, per esperienza, credo che nessuno sia davvero pronto ad intraprendere un’altra relazione perché finirebbe per trascinarsi dei fantasmi del passato”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA