Alessandro Basciano innamorato di Soleil, Sophie o Jessica?/ Lui svela: “Mi piace…”

Alessandro Basciano ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 solo pochi giorni fa ma ha già scombussolato gli equilibri. In particolare ha attirato le attenzioni di molte delle ragazze single in Casa, tre in particolar modo: Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Se per le prime due ha subito manifestato una preferenza, a Jessica si è avvicinato proprio nelle ultime ore, lanciando il suo ‘amo’. Ma chi tra le tre è la sua preferita?

Alex Belli Vs Alessandro Basciano: geloso di Soleil Sorge?/ Riconquista Delia Duran ma pensa a lei...

È stato Alfonso Signorini a chiederglielo nel corso del collegamento con la Casa durante la striscia pomeridiana che anticipa la diretta. Alessandro non si è tirato indietro e ha risposto alla domanda così: “La mia preferita? Te le metto in scala: Sophie mi piace più di tutte esteticamente, Soleil mi prende mentalmente, ma devo dire che come carattere mi piace molto Jessica, è molto dolce.”

Soleil Sorge punta Alessandro Basciano?/ Intanto spinge Sophie tra le braccia Gianmaria

Alessandro Basciano corteggia anche Jessica Selassiè al Grande Fratello Vip

Alessandro Basciano tasta il terreno e, al momento, tiene un piede in tre scarpe, pronto a capire chi delle tre ragazze lo interessi di più. Va detto che proprio nelle ultime ore ha iniziato a flirtare nella Casa con Jessica Selassiè, che lo ha stuzzicato dicendogli: “Stai attento che poi ti faccio innamorare con la mia cucina.” Lui le ha risposto a tono: “Sei una perfetta donna di casa, saresti quasi da sposare“. Infine l’ha ulteriormente provocata, dicendole: “Potrei anche diventare il tuo principino dai“. “Lo vedremo, sei il nuovo arrivato“, ha allora replicato ironica Jessica.

LEGGI ANCHE:

Lulù smaschera Alessandro Basciano: "Ti sei rifatto le labbra?"/ La risposta spiazza…

© RIPRODUZIONE RISERVATA