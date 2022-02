Alessandro Basciano “Io a volte ho delle uscite così per ego”/ Scoppia la polemica

Alessandro Basciano ha un carattere complicato. Nelle scorse settimane, il ragazzo è stato punito con un provvedimento dalla produzione del Grande Fratello Vip che non sopporta più i suoi comportamenti eccessivi. Parlando con Antonio Medugno, Basciano ha spiegato di avere problemi di autostima: “Io a volte ho delle uscite così per ego” spiega il ragazzo, riferendosi alle sue accese discussioni sia con Alex che con Sophie”. Alessandro sta cercando di recuperare la stima in sé stesso e rivela: “È un’armatura che io metto. Sto cercando di recuperare la stima in me stesso”. A causa di questo comportamento, Alessandro fa fatica ad intrecciare rapporti con gli altri: “Se io becco davanti a me chi mi sfida è guerra”.

Anche Antonio si è accorto del carattere spesso lunatico e altalenante di Alessandro: “A volte io non vengo da te perché ti vedo distante da noi”. Alessandro Basciano però gli spiega di preferire una persona che invece gli manifesti vicinanza: “Io preferisco quando una persona mi sta vicino”. Poi Alessandro ha parlato del suo rapporto con Sophie Codegoni. A Medugno, il ragazzo ha spiegato che entrambi sono migliorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip facendo dei gesti a cui magari prima non avrebbero mai pensato: “Lei mi ha detto delle cose che non mi aveva detto nessuno in brevissimo tempo”.

Alessandro Basciano si salva dalle nomination e riabbraccia Sophie Codegoni

La puntata di lunedì 21 febbraio ha riservato una lieta sorpresa per il modello; infatti, certo di uscire, è invece risultato vincitore al televoto rispetto a Kabir Bedi. Il ragazzo ha trascorso dei giorni molto tesi: nella scorsa puntata, il Grande Fratello l’ha mandato in nomination d’ufficio dopo che ha tenuto dei comportamenti troppo aggressivi con i compagni e Sophie. Inoltre, il ragazzo, aveva spesso trasgredito alle regole imposte dal gioco. Alessandro ha pensato molto e, ieri sera, parlando con Alfonso Signorini, era sicuro di uscire poiché temeva di aver trasmesso al pubblico un’immagine sbagliata di sé, avendo fatto prevalere delle parti del suo carattere che non lo rappresentano. Diversi compagni, da Sophie a Jessica fino ad Alex, hanno cercato di supportarlo nei giorni precedenti e, ieri sera, Alessandro è arrivato alla resa dei conti. Il conduttore chiede ai quattro nominati, Barù, Nathaly, Alessandro Basciano e Kabir di porsi, spalle al led, di fronte ai compagni. I primi a salvarsi sono Barù e Nathaly. Rimangono il modello e l’attore. Alfonso Signorini, prima di dare il responso finale, concede ad Alessandro e Sophie un momento di confronto in Superled. I due si parlano con il cuore in mano e esprimono tutto l’amore e la voglia di stare insieme, anche fuori dalla casa. Hanno già cominciato a fare diversi progetti circa il loro futuro: dai viaggi al vivere insieme e molto altro. Finalmente Signorini comunica l’esito del televoto ed è Alessandro ad avere la meglio: ad uscire e Kabir.

A fine serata è il momento delle nomination: Alessandro Basciano vota Katia e continua la sua corsa alla finale. Dopo la puntata, Alessandro, Sophie e Antonio sono in sauna e commentano le nomination, sottolineando che sarà sempre più dura decidere chi mandare al televoto. Nonostante gli attriti iniziale, i due ragazzi cercano di conoscersi meglio e l’influencer prova a capire la personalità impetuosa di Alessandro Basciano, che confessa di essere, a volte, sopra le righe, a causa del suo ego. Si tratta di un’armatura che indossa anche per proteggersi poiché, parallelamente ha anche dei problemi di autostima. A causa di questa personalità complessa, Alessandro spesso non va d’accordo con gli altri e instaura dei rapporti conflittuali. Antonio conferma al compagno di aver capito il suo carattere lunatico e altalenante che, spesso, lo porta a stargli lontano. Al contrario, il modello lo invita ad avvicinarsi a lui proprio in quei momenti.



