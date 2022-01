Alessandro Basciano, la sorella: “Lascia stare Sophie”/ “Jessica più giusta”

Alessandro Basciano ha ricevuto una lettera da parte della sorella, Giorgia Nicole, che l’ha voluto mettere in guardia in materia di sentimenti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Occorre, tuttavia, fare un breve passo indietro nella narrazione: in realtà, il concorrente del reality show non si è visto materialmente recapitare la missiva, né ha ancora avuto modo di leggerla, in quanto essa è stata pubblicata sulle colonne del settimanale “DiPiù”, diretto da Osvaldo Orlandini.

Non sono passati inosservati allo sguardo attento di Giorgia Nicole i continui alti e bassi nel rapporto di coppia tra suo fratello Alessandro e Sophie Codegoni, con copiose litigate tra i due e scambi di vedute anche piuttosto accesi nei toni. Ecco, allora, che per l’ex tentatore di “Temptation Island” è giunto il consiglio sul da farsi: “Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto”.

LA SORELLA DI ALESSANDRO BASCIANO: “PER TE SAREBBE STATA PIÙ GIUSTA JESSICA”

Nel prosieguo della lettera inviata a “DiPiù”, la sorella di Alessandro Basciano ha scritto al fratello: “Io so bene che quando stai male non è per Sophie che hai appena conosciuto, ma per le tante delusioni sentimentali che ti sono cadute addosso come macigni […]. Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera, spensierata, vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore. Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura”.

Il punto è che “a te Sophie piaceva ed eri andato proprio con l’idea di conquistarla. Purtroppo, il fatto che ti prenda per poi lasciarti, divertendosi con questo tira e molla, ti ha fatto stare male ancora, perché nel distacco rivedi quello dei nostri genitori e soprattutto rivivi quello con Clementina che ti brucia ancora il cuore. Alessandro, vivi tutto in modo più spensierato”.



