Alessandro Basciano/ L’amore con Sophie Codegoni fra passione e incomprensioni

Ciò che nella vita normale accade in mesi, a volte in anni, nella casa del Grande Fratello VIP può succedere in pochi giorni, anzi, in questo caso pochissime ore. Premessa: l’amore non è bello se non è ‘litigarello’, e sin qui ci siamo, ma è pessimo se è frutto dell’incertezza, della caduta d’ispirazione per poi riprendere come su una montagna russa. Insomma, non può una coppia amarsi alla follia e tre ore dopo pensare a lasciarsi, per poi riprendere e rilasciarsi: se una relazione nasce, quando nasce lo fa con il botto o nulla, la marea che avanza e travolge, insomma, la passione totale. Non sembrerebbe questo il caso di Alessandro Basciano e della bella influencer e modella lombarda Sophie Codegoni che sino a poche ore dopo la fine della diretta di lunedì tubavano come piccioncini per poi discutere, sia in sauna sia in piscina, se forse non sarebbe il caso di chiudere la cosa a quel punto.

Approfondiamo un momento questa situazione per capirla al meglio, anche se il dubbio di un plagetto mediatico per tenere vivo l’interesse sui due non è cosa da escludere, anzi, la puzza di relazione di convenienza ci sta tutta, quasi fosse pilotata in una soap reality da pochi soldi. Antefatto: Alessandro Basciano chiama Sophie Codegoni in sauna sicuro che sarebbero rimasti soli e così è stato. In quel contesto i due, invece di godersi i caldi vapori sui corpi e lasciarsi travolgere dal loro “amore”, a questo punto aggiungiamo presunto, hanno iniziato il loro giro di “se*he mentali” focalizzandosi su cosa fosse meglio nei prossimi giorni: vivere il resto delle settimane nella Casa, esclusioni e nomination a parte, ovviamente, in solitaria, quindi chiudendo la loro relazione, o continuare a conoscersi meglio, cedendo a tenerezze, dolci baci e languide carezze come tutte le giovani coppie fanno.

ALESSANDRO BASCIANO E SOPHIE CODEGONI, CONTINUA IL TIRA E MOLLA: COSA SUCCEDERA’ QUESTA SERA?

Già il fatto che nelle prime battute di un amore ci si fermi a riflettere su come condurre la cosa non ha di certo odore di lavanda e violetta, appare piuttosto come manipolazione colposa di relazione in progress, e se da parte dell’ex corteggiatore di ‘Uomini e donne’, manca del tutto la spontaneità nello stare con Sophie, almeno la ragazza ha avuto il coraggio di confidargli il suo modo di vedere la questione ‘Alessandro, elenchi sempre le cose che non ti piacciono. Penso che le cose vengano spontanee’.

Ma di spontaneità non se ne vede nemmeno un briciolo, quindi è nell’aria la possibilità che i due si possano lasciare presto, anche se nelle ore successive sono tornati sui loro fili a tubare e l’altalena continua, altro giro, altro regalo, un amore in giostra, che però inizia ad annoiare tutti…



