Alessandro Basciano lascia il GF Vip?/ Tenta di aprire la porta di sicurezza: Soleil…

Tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni le incomprensioni continuano. Durante l’aperitivo del giovedì sera, Alessandro, infastidito da un atteggiamento non chiaro di Sophie, si rifugia in piscina per stare da solo. La Codegoni, convinta di aver scatenato la gelosia di Alessandro con alcuni commenti sugli altri ragazzi della casa, lo raggiunge dando il via ad una nuova lite. “Non mi interessa proprio parlar con te, non so proprio perché sei qui a parlare. Impara a comportarti” le dice Alessandro non chiarendo il motivo per cui è arrabbiato con lei – “Lo so fare già molto bene, penso di essere molto orgogliosa di come mi so comportare e di come porto rispetto”.

I due, poi, litigano anche in camera da letto con Sophie che, delusa dall’atteggiamento di Basciano, decide di andare a dormire nella stanza del sole insieme a Soleil Sorge. Alessandro, furioso, le dice di considerare la storia chiusa. “Non mi piacciono queste scenate. Invece di andare a dormire da un’altra parte, viene a letto e basta”, sbotta l’ex tentatore. “Vado a dormire da un’altra parte perchè so che poi dici cose che non pensi”, ribatte Sophie.

La lite con Sophie Codegoni ha lasciato l’amaro in bocca ad Alessandro Basciano che, stanco di litigare continuamente con l’ex tronista, sicuro di non trovarsi nel posto giusto, ha tentato di aprire la porta rossa per lasciare la casa del Grande Fratello Vip. “Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto. Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?”, ha detto tra le lacrime mentre si sfogava con Soleil Sorge che ha provato a calmarlo così – “Tu non meriti di uscire dalla porta del retro.. Se priorio devi, fallo dalla porta principale con dignità. Se tu sei qui dentro è perchè te lo meriti e devi dare l’esempio a tuo figlio”

Scosso dall’accaduto, ha ribadito a Sophie l’intenzione di lasciare la casa del Grande fratello Vip per tornare da suo figlio e alla sua vita di sempre spiegando di considerare conclusa la sua storia con Sophie con la quale non riesce a trovare un equilibrio. “Sì domani esco, prima ragazzi ho provato ad aprire la porta dietro ed era chiusa. Poi sono venuto per aprire questa in giardino e mi hanno detto di non farlo. Ragazzi sì ho aperto due porte per andarmene, ma sono convinto domani vedrete […]Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo“, ha concluso come riporta Biccy.

"Se tu sei qui dentro è xke te lo meriti e devi dare l'esempio a tuo figlio" QUESTA DONNA CAZZO!! ❤️❤️❤️#gfvip #teamsoleil #solearmy pic.twitter.com/MABS4js8gO — ☀️Soleil Anastasia Sorge☀️ (@TrashStellare) February 4, 2022





