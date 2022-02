Alessandro Basciano, l’attacco dell’ex “Arroganza e mancanza di rispetto…”/ L’affondo dopo il provvedimento

Alessandro Basciano sta attraversando un periodo particolare al Grande Fratello Vip che lo ha punito con una nomination d’ufficio a causa delle sue reazioni “giudicate eccessive e aggressive”. “È stato toccato un tasto particolare che qui non si è sentito nel video. Sophie ha fatto una cosa che mi ha fatto molto male, mi sono sentito sminuito”, ha detto Basciano durante il collegamento con Alfonso Signorini. L’ex tentatore ha poi spiegato che, in quel momento, stava parlando del rapporto con la ex compagna e di come si fosse sentito sminuito in alcuni momenti della loro relazione. Sophie, però, avrebbe riso provocando la forte reazione di Basciano.

Sophie e Alessandro su Barù e Jessica/ "Nominare Nathaly dichiarazione d'amore"

Oggi, però, a replicare al gieffino è proprio l’ex compagna. Come fanno sapere le talpe del Vicolo delle News, Clementina, la mamma del figlio di Alessandro Basciano, ha risposto con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.

La replica dell’ex compagna di Alessandro Basciano

Dopo aver ascoltato le parole dette da Alessandro Basciano sulla loro storia d’amore, ormai finita, al Grande Fratello Vip, Clementina ha deciso di rompere il silenzio e rispondere all’ex compagno. “Nessuno è mai stato sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia c’è sempre un periodo di deterioramento del rapporto, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l’amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l’arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. É troppo facile attribuire agli altri la causa delle proprie malsane azioni”, ha scritto Clementina (cliccate quiper leggere tutto).

Giorgia Basciano furiosa "Mio fratello Alessandro marchiato in TV"/ "Vergogna!"

Di fronte allo sfogo dell’ex di Basciano, il Grande Fratello organizzerà un confronto tra i due durante la prossima puntata? Alessandro, nel frattempo, sta provando anche a riprendersi da un infortunio rimediato dando un calcio alla sedia.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano contro il GF Vip "Due pesi e due misure"/ "Avrò i miei modi, ma…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA