Alessandro Basciano, lettera a Sophie “piangerò ogni notte”/ Manila “eccessivo…”

Nella Casa del GF Vip c’è da ingannare il tempo, e quale miglior modo se non quello di condividere alcuni momenti insieme? Sophie Codegoni nelle passate ore ha deciso di condividere con le sue amiche alcune lettere d’amore che le ha scritto Alessandro Basciano, ma il momento romantico si è ben presto trasformato in un’occasione di divertimento. “Avete letto la lettera che mi ha scritto prima di uscire?”, ha domandato l’ex tronista a Manila e Miriana mentre si trovavano in camera, a letto.

Sophie si è quindi cimentata nella lettura della personale missiva d’amore che le ha lasciato il suo Basciano: “Ebbene sì, questo giorno è arrivato. Lo temevo, l’ho cercato. Ora dimostreremo il nostro amore più che mai”, ha scritto Alessandro. La lettera prosegue: “Sai quanto mi fa male non poterti stare accanto, svegliarmi senza di te, senza poter ascoltare il tuo respiro, senza poter sentire il tuo profumo”. Manila l’ha interrotta per domandare all’amica: “Scusa, si riferisce quando gli aliti in faccia?”, ironizzando sulle parole dell’ex Vippone.

Le lettere di Alessandro Basciano a Sophie divertono Manila

La giovane Sophie Codegoni ha proseguito così nella lettera della missiva d’amore scritta dal fidanzato: “Ti aspetto fuori, nel mentre sappilo piangerò tutte le notti, perché non possono essere le stesse senza di te”. Le parole di Alessandro Basciano hanno però fatto sorridere le altre Vippone: “Questo è eccessivo, dai”, ha commentato l’ex Miss Italia, “anche meno Ale questa roba”.

Dopo aver messo da parte la lettera, Sophie è passata alla lettura di altre missive sempre scritte dal fidanzato finendo però per ridere delle stesse parole scritte da Basciano. “Eccessivo dai”, ha continuato a commentare ironica Manila. Le due amiche hanno poi continuato a leggere e scherzare, inventando parti del discorso, tanto da lasciare Lulù interdetta: “Ma è vera sta cosa? No? Ah ok…”. Alla fine non poteva mancare l’applauso delle presenti, mentre Sophie si è scusata con il fidanzato per avere in parte rovinato un momento romantico. “Hai fatto tutto da sola, io ti ho solo seguita!”, ha commentato Manila. Clicca qui per il video

