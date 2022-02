Alessandro Basciano, lettera d’amore a Sophie per San Valentino?/ La sorpresa al GF VIP, cena romantica e…

Romantica sorpresa di San Valentino al GF Vip? Alessandro Basciano starebbe pensando di stupire la sua compagna, conosciuta proprio all’interno della Casa, nel giorno dedicato agli innamorati. Ecco allora che Sophie Codegoni potrebbe presto ricevere un inaspettato regalo dal compagno, che si è confidato con alcuni “coinquilini” il giorno prima il 14 febbraio, giornata che tradizionalmente è dedicata alle coppie innamorate.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è scoppiata infatti un’intensa storia d’amore tra Alessandro Basciano e la giovane Sophie Codegoni. Non mancano i momenti “no”, come in ogni coppia, ma tra alti e bassi la coppia sta proseguendo insieme questa esperienza sentimentale e televisiva. Ecco allora che da parte di Alessandro potrebbe arrivare una dolcissima sorpresa. Il gieffino si è confrontato con Nathaly, rivelando la sua idea per regalare alla fidanzata un San Valentino romanticissimo. Si tratta di un vero e proprio regalo inaspettato: una lettera d’amore e una cena romantica a bordo piscina. Ma cosa ha pensato nel dettaglio Alessandro per la sua Sophie?

Alessandro Basciano, sorpresa per Sophie Codegoni per San Valentino

La sorpresa romantica pensata da Alessandro Basciano per Sophie contribuirà a farle vivere una giornata indimenticabile. Il ragazzo ha pensato di scrivere alla compagna una lettera d’amore, e di leggergliela nel corso di una cena romantica a bordo piscina, con oggetti gonfiabili a fare la contorno e la sua musica preferita. Alessandro ha parlato della sorpresa con Nathaly, dicendo: “Tipo lei la chiamano in confessionale, monterò tutto al volo tutto il materiale. Lei resterà in confessionale tipo dieci minuti, il tavolo entrerà già pronto. È una cosa che… Non è la cena, la roba… Lei invece dà due cucchiaiate al gelato, vede le caramelle che gli piacciono a lei, metto le canzoni che piacciono a lei, le leggo la lettera”. “Bello, però l’avrei organizzata diversa, in un posto da soli” ha afferma Nathaly riferendosi alla Love Boat.

Alessandro ha poi reso noto un pezzo della lettera scritta per Sophie: “Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così, senza copione, senza nulla di programmato, ma solo con una parola, quella parola chiamata “DESTINO” che ci ha fatto incontrare quando meno me lo sarei aspettato”.

