Alessandro Basciano, lite con Giulia/ Uomini e Donne: “sei un cogl*one”

Si complica il percorso di Alessandro Basciano come corteggiatore di Uomini e Donne. Giunto in trasmissione per corteggiare Giulia Quattrociocche, è partito in quarta conquistando subito le attenzioni della tronista che, tuttavia, ha deciso di mettere un freno non fidandosi totalmente di lui. L’atteggiamento di Alessandro, nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne sarà causa di un’accesa discussione tra i due. Nella scorsa puntata, Alessandro ha portato Giulia in una spa dove i due si sono coccolati in piscina. Tra abbracci e confidenze, la Quattrociocche è comunque rimasta sulle sue spiegando, poi, di non fidarsi di lui e di trovarlo troppo bello per lei. Nella puntata odierna, così, Maria De Filippi mostrerà cos’è accaduto tra Giulia e Alessandro subito dopo la scorsa registrazione. Alessandro, infatti, intenzionato a dimostrare la sua buona fede, si è recato in camerino da Giulia scatenando la dura reazione della tronista.

ALESSANDRO BASCIANO, LITE CON GIULIA QUATTROCIOCCHE A UOMINI E DONNE

Schietta e sincera, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Giulia Quattrociocche tirerà fuori tutta la propria rabbia nei confronti di Alessandro Basciano. Nonostante provi una forte attrazione fisica nei suoi confronti, la tronista di Uomini e Donne fatica a lasciarsi andare. “Tu non hai capito niente. Io mi accontentavo di andare a mangiare al Mcdonald’s. ma sei un deficiente, se un cogl*ione”, dirà Giulia non nascondendo la propria delusione per come sta andando la conoscenza con Alessandro. Da parte sua, il bel corteggiatore affermerà di non riconoscere la Giulia del video di presentazione e che l’ha spinto a presentarsi in studio per corteggiarla. Furiosa, la Quattrociocche chiuderà la questione mandando a quel paese il suo pretendente. In studio, però, la discussione continuerà e coinvolgerà anche Giulio Raselli che attaccherà il bell’Alessandro mentre Maria De Filippi cercherà di far ragionare Giulia che, a causa della sua insicurezza, rischia di perdere definitivamente Alessandro.

