Alessandro Basciano/ Lite con Manila per i piatti sporchi: “Serve organizzazione!”

Alessandro Basciano, è scontro con Manila Nazzaro per le pulizie

Le pulizie nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a scatenare non pochi scontri e nelle ultime ore anche Alessandro Basciano è stato chiamato in causa da Manila Nazzaro: “Mi avevi detto che mi avresti dato una mano!”, si è lamentata la Vippona. “Basta ti nomino domani, mi hai stufato, sei un fake”, ha ironizzato Nathaly Caldonazzo mentre lavava i piatti. La discussione su chi lava e chi sporca ha portato a far perdere le staffe all’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha deciso di lasciare la cucina e raggiungere Soleil, Sophie e Giucas a bordo di piscina: “D’ora in poi chi cucina, si pulisce quello che sporca”.

Alessandro Basciano vs Delia Duran “Sei fuori!”/ “Teatrini ti hanno dato alla testa”

Le divergenze sollevate da Basciano avrebbero a che fare anche con la spesa al punto da decidere di unire il suo budget a quello di Sophie Codegoni e procedere in maniera indipendente alla scelta degli alimenti, ma proprio mentre conversava a bordo piscina è stato raggiunto da Manila Nazzaro che lo ha rimproverato per essere andato via dopo la lite con Delia Duran, precisando: “Almeno lei sta lavando i piatti e c’è gente che non li lava!”. “Ci vuole un’organizzazione di base”, ha contestato Basciano. “Un’organizzazione di base non esiste se tu giri le spalle e te ne vai”, ha replicato stizzita l’ex Miss Italia.

Sophie accusa Alessandro Basciano "Fissavi il c*lo a Delia!"/ "Ti mordevi le labbra…"

I consigli a Delia Duran sul suo percorso al Grande Fratello Vip

Nonostante lo scontro avuto nelle passate ore con Delia Duran sempre per la questione legata ai turni delle pulizie, Alessandro Basciano ha avuto di recente un confronto con la moglie di Alex Belli in merito al suo percorso sentimentale, spronando la donna a prendere una posizione: “Anche se stai male, prendi ugualmente una posizione”. Il consiglio dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne è quello di godersi questo percorso e l’opportunità che le è stata data di prendere parte al Grande Fratello Vip: “Goditela serena perché lui ha fatto uguale!”.

Giorgia, sorella Alessandro Basciano ammette/ "Jessica a parte non credo che Sophie sia la persona adatta"

Pur comprendendo i sentimenti della donna per il marito Alex Belli, Alessandro Basciano continua ad avere dei dubbi: “Non si capisce, sei in un limbo, ma nel frattempo lui anche se aveva un dubbio, se l’è fatta la sua esperienza e se l’è vissuta a pieno. Tu così la vivi sempre al 50%”, ha commentato il Vippone. A suo dire la venezuelana sarebbe molto più frenata del marito: “Se non la smette lui non dargli corda tu”, ha aggiunto Basciano, usando un tono critico nei confronti dell’ex Vippone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA