Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ GF Vip “Ragazzina di 20 anni immatura”

Alessandro Basciano litiga con Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip. Una discussione dai toni particolarmente accesi che potrebbe avere posto la parola fine in calce alla storia d’amore (con annesso fidanzamento-lampo) tra l’ex tentatore di “Temptation Island” e la bionda influencer. In salotto, di fronte agli sguardi attoniti di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, la coppia ha iniziato a battibeccare a distanza, sino a quando non sono volate parole grosse, che hanno lasciato di sasso e amareggiata Sophie sul divano.

Basciano, in particolare, si è rivolto alla giovane dicendo: “Il p*ppone me lo fai te! A me, sinceramente, di avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non frega niente! Ma ‘sti c*zzi… Ciao! Secondo te ho bisogno di te?”. Frasi decisamente pungenti, che non hanno lasciato indifferente Sophie, la quale ha rilanciato, sottolineando come sia stato proprio il suo Alessandro a dichiarare più volte, sin dal momento del suo ingresso nel reality show di Canale 5, di essere attratto da lei e di volerla conquistare. Il ragazzo non ha smentito, ma ha preparato all’istante un’altra frecciata velenosa…

ALESSANDRO BASCIANO A SOPHIE CODEGONI: “MENO MALE CHE MI SONO ACCORTO IN TEMPO DELLA TUA MATURITÀ”

Infatti, Alessandro Basciano a Sophie Codegoni al GF Vip ha detto testuali parole: “Ora ti ho conosciuto, non mi va più e fatti la tua strada! Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità! Ciao, che ti devo dire? Ma ‘sti c*zzi! Hai detto così e ti attacchi. Meno male, un peso in meno. Mamma mia, un peso in meno”.

Terminato il concetto e il proprio intervento, Basciano si è allontanato dal luogo del confronto parlottando tra sé e sé, visibilmente contrariato, con Gianmaria che l’ha raggiunto e ha provato a calmarlo, mentre Sophie ha commentato, senza fare ricorso a troppi filtri: “Ma questo tutte le sere mi rompe i c*glioni, ma che vuole? Non apprezza niente, vede tutto negativo, è insicuro”.

