Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ Jessica Selassié interviene e…

Durante la 42esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 la redazione del reality ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Alessandro Basciano per via del suo comportamento, giudicato scorretto e violento non solo nei confronti della regia, ma anche della sua fidanzata Sophie Codegoni e di Alex Belli, a tal punto che per dividere i due concorrenti sono dovuti intervenire gli altri inquilini della Casa.

Il provvedimento del GF ha spedito Alessandro Basciano in nomination d’ufficio come punizione per il suo comportamento arrogante. Il concorrente non ha preso bene la decisione ai suoi danni e anche durante la discussione con Alfonso Signorini e le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, ha continuato a ribadire la sua idea.

Alessandro Basciano litiga con Sophie prima di dormire e si confida con Jessica

Alessandro Basciano ha anche minacciato di voler lasciare il programma e, dopo l’intervento del conduttore, ha accettato la candidatura al televoto che si concluderà durante la puntata del prossimo lunedì, con l’eliminazione di uno dei concorrenti. Dopo la diretta, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono confrontati senza ottenere alcun risultato, perché l’ex tentatore di Temptation Island ha fatto notare come all’interno della clip siano stati messi in mostra solo i momenti in cui lui ha offeso gli altri, ma non quelli in cui gli altri avrebbero offeso lui.

Alessandro Basciano alla fine della discussione ha deciso di dormire da solo nella stanza blu, ma prima di distendersi sul letto si è confidato con Jessica Selassié, la quale ha invitato il concorrente a dormire e a riflettere sul suo comportamento perché, secondo lei, il ragazzo è ancora in grado di mostrare al pubblico la sua parte migliore e rendere suo figlio fiero di lui come papà.



