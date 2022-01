Alessandro Basciano, lite con Sophie Codegoni/ “Pensi che sia un cog*ione?”

Nervi tesi dopo la trentaduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Se durante la diretta con Alfonso Signorini, l’ex tronista di Uomini e Donne si era lasciata andare aprendo il proprio cuore ad Alessandro e ammettendo di stare bene con lui e di aver trovato una persona con cui sente di avere molto feeling, dopo la puntata, tutto è crollato. A scatenare la crisi è stata la scelta di Alessandro di regalare l’immunità a Gianmaria Antinolfi. Un gesto sul quale Sophie ha orinozzato durante la puntata, ma che, subito dopo la diretta, ha fatto venir fuori i suoi malumori.

Sophie, in giardino, non ha nascosto la propria delusione ad Alessandro. A cercare di mettere pace tra i due, inizialmente, interviene Gianmaria Antinolfi. “Tu non saresti dispiaciuta se ti avesse detto m’infastidisce?”, chiede Gianmaria alla Codegoni. “Io non glielo dico, il problema è che lo dice lei”, risponde Alessandro. Antinolfi, poi, decide di lasciare soli i due. Alessandro chiede di parlare da solo con Sophie in piscina. “Vieni in piscina che ho freddo”, dice Alessandro. “Anche un po’ meno. Perchè dobbiamo andare in piscina visto che sto fumando?“, chiede la Codegoni. “Ciao, mi sono scocciato. Pensi di avere a che fare con un cog*ione? Non me ne frega un caz*o che fumi”, ha aggiunto Basciano prima di rientrare in casa lasciandola sola. Cliccate qui per vedere il video.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: nervi tesi al Grande Fratello Vip

“Il problema è che continui a stare nel dubbio e sai che c’è? Ora la posizione la prendo io”, sbotta Alessandro Basciano dopo essere tornato in giardino. Dopo essersi calmati, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si ritrovano in sauna dove i due provano a parlare. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ribadisce di non aver gradito le dichiarazioni fatte da Sophie in diretta la quale ha detto: “Mi sento impegnata al 100%…Ammetto di avere le mie solite paturnie e paure, però la sto vivendo a pieno e ne sono felice…”. Sophie, però, non accetta l’atteggiamento di Alessandro e, prontamente, ribatte.

“Hai bisogno di sentirti dire che sei il mio fidanzato? Da quando sei arrivato ho messo fine ad una situazione che avevo, ho deciso di dormire con te e ho chiesto a Federica di lasciarti il letto. Tu cosa hai fatto per me?“, chiede l’ex tronista. Infastidito, Basciano lascia la sauna per poi raggiungere nuovamente Sophie in camera. “Lasciami sola“, sbotta l’ex tronista. “Stai pure, me ne vado. Mi hai rotto i cog*ioni”, ribatte Basciano. “Anche tu“, conclude Sophie. I due ritroveranno l’armonia?



