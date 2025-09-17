Alessandro Basciano di nuovo sorvegliato: stalking a Sophie Codegoni, la Procura stringe il cerchio sull’ex GF Vip.

Alessandro Basciano non la scampa: dovrà mettere il braccialetto elettronico. Il Tribunale del Riesame di Milano ha infatti respinto l’ultimo ricorso dell’ex compagno di Sophie Codegoni confermando che il reato di stalking c’è stato eccome. Negli ultimi mesi Basciano aveva fatto il bello e il cattivo tempo cercando di eludere la misura cautelare, ma anche questa volta dovrà sottoporsi all’installazione del dispositivo che si terrà il 17 settembre a Milano.

E se non si presenta? Se Alessandro Basciano dovesse mancare all’appuntamento per la riapplicazione, ecco che scatterebbero gli arresti domiciliari. Ricordiamo che il ragazzo non è la prima volta che si trova ad indossare il dispositivo, ma già il 14 agosto gli agenti lo avevano applicato, ma lui ha raccontato di averlo tolto in seguito ad un incidente mentre si trovava in vacanza. Secondo quanto ha dichiarato, i medici lo avevano rimosso, ma la sua posizione è ritenuta abbastanza inaffidabile.

Arrestato a novembre 2024, Alessandro Basciano era stato poi rilasciato dopo un giorno e una notte, ma in seguito è stato vietato al ragazzo di avvicinarsi oltre i 500 metri all’ex fidanzata Sophie Codegoni, la quale è stata vittima di stalking. Basciano ha sempre detto di non voler indossare il dispositivo, ma ad aprile 2025 la Cassazione aveva poi stabilito il divieto di comunicare e stare vicino all’ex compagna.

L’ex gieffino aveva raccontato a Selvaggia Lucarelli di essere contrario al braccialetto elettronico e aveva provocato la giornalista dicendole “Mettitelo tu“. Intanto, i suoi avvocati provavano a difenderlo: “Noi abbiamo mandato quando è successo l’incidente una PEC sia al magistrato che al PM che alla PG dicendo: Alessandro ha subito questo“, aveva detto il legale dell’uomo, ma la procura di Milano non ha voluto sentire storie e il 16 settembre è arrivata la nuova decisione del Tribunale. Che dire, rispetterà le regole questa volta?