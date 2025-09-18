Braccialetto elettronico per il deejay Alessandro Basciano: non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri a Sophie Codegoni, ecco cosa è stato deciso

Alessandro Basciano non potrà avvicinarsi a Sophie Codegoni e dovrà portare sempre il braccialetto elettronico. E’ questo quanto stabilito dal tribunale del Riesame di Milano, che ha respinto nella giornata di ieri il ricorso presentato dai legali dello stesso deejay nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Basciano non ha mai portato fino ad oggi il braccialetto elettronico ma, come riferisce Fanpage, nella giornata di ieri è arrivata la “consegna” dello stesso dispositivo. Ricordiamo che si tratta di uno strumento che viene collegato solitamente alla caviglia e che permette di mantenere la distanza fra le persona offesa e colui che ha commesso un reato.

Anche alla vittima viene dato un dispositivo che suona qualora il braccialetto elettronico dovesse avvicinarsi troppo, nel contempo parte la telefonata alle forze dell’ordine che intervengono nel giro di breve tempo. Ricordiamo che, come precisa ancora Fanpage, che Alessandro Basciano era stato già raggiunto dal provvedimento negli scorsi mesi, ma lo stesso deejay aveva saltato l’appuntamento oppure aveva indossato il braccialetto elettronico per poi toglierlo lamentando un dolore alla caviglia.

ALESSANDRO BASCIANO METTE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO MA POTRA’ CONTINUARE A VEDERE LA FIGLIA

Ora la nuova applicazione anche se questa disposizione non precluderà comunque all’ex Gf Vip di vedere la figlia Celine Blue, che ha insieme a Sophie Codegoni. Resta infatti la possibilità che padre e figlia si incontrino tre volte a settimana, “ma solo quando questi incontri non sono mediati dalla sua ex”, precisa Fanpage.

Ricordiamo che Basciano deve restare ad almeno 500 metri di distanza dalla sua ex compagna, disposizioni che erano state stabilite dalla Cassazione e confermate dal Riesame lo scorso 15 settembre, questo lunedì. L’avvocato dell’imputato aveva chiesto che venisse meno questa decisione ma la sua richiesta è stata respinta, nel frattempo Basciano ha fatto sapere che ha iniziato un percorso terapeutico di modo che possano tornare ad essere distesi i rapporti con Sophie Codegoni.



ALESSANDRO BASCIANO METTE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO: COME FUNZIONA

Ma come funziona il braccialetto elettronico? Si tratta di un dispositivo spesso e volentieri contestato dalle vittime, in quanto molte volte non hanno funzionato a dovere. Viene applicato soprattutto in caso di stalking, ma anche minacce verbali e serve per tutelare la persona offesa. Chi lo indossa può andare ovunque, tranne ovviamente avvicinarsi alla sua vittima a meno di 500 metri. Si tratta di un sistema anti manomissione che ovviamente una volta indossato non potrà essere tolto e che è collegato sempre alla polizia.

Chi cerca di rimuoverlo finisce subito segnalato dalle autorità, e la sua pena rischia di essere aggravata. Al suo interno è presente un trasmettitore radio che invia un segnale continuo, di modo che la sua posizione sia sempre certa. Quando gli spostamenti diventano sospetti le autorità vengono appunto avvisate, così come la vittima (riceverà un suono) e a quel punto scatterà l’intervento delle forze dell’ordine nel giro di pochi minuti.