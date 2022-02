Alessandro Basciano/ Minimizza i problemi di Medugno e scatena l’ira del web: “Zitto”

Alessandro Basciano ha organizzato una festa romantica per Sophie Codegoni. Il ragazzo ha allestito in piscina un angolo romantico con palloncini e petali di rose. In quel momento Sophie Codegoni era in camera con gli altri compagni di avventura e non si è accorta di nulla. Alessandro poi dopo cena le ha chiesto con una scusa di accompagnarlo fuori e Sophie è rimasta stupita dall’allestimento dedicato a lei. Alessandro ha sottolineato come si fosse trattato un gesto inusuale: “Lo sai che non è da me e che non è da noi. Spero che apprezzerai ugualmente”. Sophie ringrazia poi Alessandro Basciano con un bacio. In realtà, questa non è l’unica sorpresa che Alessandro ha preparato per lei. L’ex tentatore di “Temptation Island” ha infatti scritto una lettera per Sophie: “L’unica cosa che mi interessa è questa”. A quel punto, Alessandro ha iniziato a leggere le parole che ha dedicato a Sophie: “Vorrei iniziare così, dando un titolo a questa lettera, anzi a questa favola. Sì, proprio così. Senza un copione e senza nulla di programmato ma solo con una parola: quella parola chiamata destino”. Alessandro continua a leggere emozionato la lettera.

Il ragazzo ha aperto il suo cuore a Sophie confessandole il suo amore: “Sophie, devi sapere che da quel 17 dicembre la mia vita è cambiata, mi stai facendo ricredere nell’amore e riaprire il cuore. La cosa più importante è che mi sto fidando di te”. Sophie Codegoni lo guarda con occhi sognanti mentre Alessandro conclude la lettera: “Non scordare mai i nostri abbracci, i nostri respiri, i nostri occhi. Ricorda che nel bene e nel male ti vorrò sempre, sei la mia vita. Ti amo”. Alessandro Basciano e Sophie si sono regalati questo momento di intimità suggellato da un bacio.

Per Alessandro Basciano la prossima sarà una puntata in discesa: l’amore tra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e Sophie Codegoni prosegue senza alcuna interruzione, la relazione va a gonfie vele ed è stata anche benedetta da un messaggio anonimo giunto via aereo nel cielo sopra la casa. Nel testo, firmato da un anonimo Dg, c’era scritto: Ale e Sophie benedico il vostro amore per sempre. I due piccioncini hanno un solo problema, gli altri concorrenti che non credono all’autenticità della loro storia, reputandola una trovata pubblicitaria per puntare alla vittoria dello show. Mentre infatti Alessandro e Sophie gioivano per l’arrivo di quel dolce messaggio aereo, gli altri vip in casa sghignazzavano e li canzonavano, ma i due non si sono lasciati buttare a terra dalla perfidia dei commenti.

L’unico vero grattacapo di queste ore per Alessandro Basciano arriva invece dal web: l’ex protagonista di Temptation Island ha avuto un brutta uscita sui disturbi alimentari di cui in passato ha sofferto Antonio Medugno. Mentre parlava con Lulù Selassiè, si è lasciato scappare che anoressia e bulimia sono una ca**ta e che Modugno ha fatto la vittima per guadagnare follower. Una volta scoperto l’altarino, tra Antonio e Alessandro è stata bagarre: i due hanno più o meno chiarito, ma la polemica ha influenzato la nomination, tant’è che Modugno è a rischio eliminazione. Anche il popolo della rete è insorto per il commento infelice del corteggiatore di Maria De Filippi, attaccandolo pesantemente, facendogli perdere popolarità e seguaci e arrivando addirittura a chiederne l’immediata squalifica oltre che il silenzio su problemi che non conosce. Siamo certi che durante la diretta Alfonso Signorini e gli altri opinionisti del Gf Vip pretenderanno delle scuse ufficiali su un problema così sentito, delicato e attuale come i disturbi alimentari. Quanto a Basciano, che non è nuovo a strafalcioni e polemiche, gli suggeriamo di darci un taglio con i commenti politicamente scorretti a fin di vittoria finale: non è questa la strategia giusta per conquistare il successo al Grande Fratello Vip.



