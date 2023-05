Alessandro Basciano neopapà “la notte non si dorme”/ “A Sophie Codegoni ho regalato…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: le emozioni da neo-genitori

In questi giorni Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo la grande gioia in famiglia, dopo essere diventati genitori della piccola Céline Blue. A pochi giorni dal parto, i due neo-genitori hanno ripreso in mano la propria vita e l’ex Vippona del GF Vip è tornata alla conduzione di Casa Chi, dove nelle ultime ore ha intervistato proprio il fidanzato nonché futuro marito. L’imprenditore ha così parlato dei primi giorni di movimento a casa loro, tantissime le visite per conoscere la piccola di casa: “I primi giorni c’è stato un viavai tra parenti e amici, però è giusto che sia così“.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano/ Nuova vita con Celine Blue: "Non ci credo"

E ha aggiunto, in riferimento alla figlia: “Ha scambiato il giorno per la notte, quindi non si dorme“. La Codegoni si dice invece contenta di questo cambiamento tra il giorno e la notte: “Io adoro questa cosa, perché preferisco che dorma di giorno e poi di sera si fa una grande festa tra pianti e canzoni“. Grande felicità anche da parte dell’altro figlio di Basciano, nato da una precedente relazione dell’imprenditore, che si è in da subito affezionato alla sorellina: “È super felice, è subito venuto a vederla. Le ha fatto tutti i disegnini, poi in questi giorni è venuto di nuovo, perché ci tiene“.

Sophie Codegoni, la dolce dedica alla figlia Celine/ "Ti prometto che per te ci sarò sempre"

Alessandro Basciano a Sophie: “Le ho fatto un pensierino…“

Nel corso dell’intervista a Casa Chi, Alessandro Basciano ha anche rivelato di aver fatto un regalino a Sophie Codegoni per onorare la sua maternità. Non un anello (quello di fidanzamento è già arrivato durante la romantica proposta di matrimonio al Festival di Venezia lo scorso settembre), ma un pensierino che ha fatto felice la compagna e futura moglie: “Le ho fatto un pensierino, lei è amante delle borse, quindi le ho fatto un regalino“.

Infine, l’ex gieffino ha raccontato l’emozione di essere padre di una femminuccia, dopo aver avuto un maschietto: “Mi sentivo, ancor prima della nascita, una cosa qui sulla bocca dello stomaco. Ed è totalmente diverso, è una sensazione diversa, perché sono entrambe emozioni belle ma sensazioni diverse. Qui è come se avessi una maggiore responsabilità, perché forse la vedo come più da proteggere. Non che il maschietto non lo sia“.

Sophie Codegoni: "Non ci sono parole.."/Il primo scatto con la figlia Céline commuove

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)













© RIPRODUZIONE RISERVATA