Alessandro Basciano non è la scelta/ Uomini e Donne: il trono si avvicina?

Alessandro Basciano non è stato scelto da Giulia Quattrociocche ma, visto l’esito della puntata che andrà in onda oggi pomeriggio, ci sono buone possibilità che possa finire sulla mitica poltrona rossa del trono classico di Uomini e Donne. Come ben sapete, a breve andrà in onda su Canale 5 la scelta dell’ex tronista romana uscita dal programma con Daniele Schiavon. Ecco cosa scrivono le valide talpe del VicoloDelleNews sull’esterna tra di Giulia e Alessandro: “Lui le organizza una lezione di tango. Dopo si mettono a parlare, lui cerca di aprirsi con lei e le chiede se dovesse sceglierlo sarebbe disposta a convivere con lui subito e lei risponde affermativamente. Alla fine dell’esterna Maria inizia a far una raffica di domande a Giulia: “cosa gli piace di lui? Cosa l’attrae di più?” Inizialmente lei non sa che rispondere poi dice che in realtà è tutto il suo insieme, forse le orecchie stonano un po’, dicendo scherzando. Poi Maria chiede quanti baci si è data con Alessandro, lei risponde due, cosa ha provato? E lei dice: “Si può dire per televisione?””.

Alessandro Basciano verso il trono?

Giulia Quattrociocche rivela di avere sentito tanta passione baciando Alessandro Basciano. Dopo l’esterna con Daniele, tornando in studio Maria De Filippi ha chiesto a Giulia se vede stabilità sia con l’uno che con l’altro: “e lei dice che la sente con entrambi, con Alessandro perché è maturo avendo anche già un figlio (…) Basciano ci tiene a specificare che lui è un po’ bloccato perché non è facile affrontare una rottura quando c’è un figlio di mezzo e si viene lasciati dopo 5 anni. Dice che vivendo da 10 anni lontano da casa non ha un rapporto strettissimo con la mamma perché sono distanti ma comunque si vogliono bene”. Dopo essere passati alle dinamiche di Veronica Burchielli, proprio il corteggiatore ha preso parola sollecitando Giulia alla scelta: lei lo asseconda e decide di scegliere Daniele. “Maria si alza e abbraccia Alessandro ballando con lui che sembrava molto provato, commosso. Scrive il VicoloDelleNews, per poi aggiungere – A fine canzone la conduttrice lo fa sedere accanto a lei sulle scale, tutto il pubblico urla “Trono! Trono!”, Maria stava quasi per darglielo ma Raffaella le fa cenno di aspettare così dice che ne parleranno dopo a 4 occhi”.

