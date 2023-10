Alessandro Basciano: “Non ho mai tradito Sophie Codegoni…”/ La rottura tra ex Gf vip é un caso: la polemica

Grande fratello 6: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si lasciano

É la fine dell’idillio nato al Grande Fratello vip 6, per Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, con i due neo genitori vip che si dicono addio, inaspettatamente per i fan. L’idillio d’amore nato nella Casa del reality show fondato sulla convivenza forzata giunge al capolinea, con una storia rivelatrice postata su Instagram dall’ex tronista di Uomini e donne Sophie Codegoni nella serata di domenica 8 ottobre 2023. Tra le righe del post d’annuncio, lei motiva la rottura con il dj dall’American smile alludendo a delle gravi cause -sostenuta in forma top secret- provocate dallo stesso suo ormai ex compagno. Un messaggio dalle parole intrise di amarezza, che intanto scatenano tra le reaction più disparate nel web degli internauti, destando il sospetto generale che dietro la rottura tra i genitori vip della piccola Céline Blue vi sia un tradimento in amore, forse commesso dal bel Basciano ai danni della ex coinquilina al Grande Fratello vip 6.

Fiordaliso gela Grecia Colmenares: "Non accetta di essere sul viale del tramonto"/ "Pensa solo al pubblico"

E, lasciandosi immortalare in un letto d’ospedale, in quello che si direbbe un momento di cure vissuto in ospedale, con la flebo ad un braccio Alessandro Basciano rompe il silenzio. É l’intervento social di una secca smentita da parte del bello e tenebroso papà dj di Céline ed ex Grande Fratello vip 6 all’accusa social: “Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia- é tra le righe la reaction piccata di Alessandro Basciano alla scelta dell’ex Sophie Codegoni di rendere notizia della rottura -. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro delle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato”. Quindi, le parole della pronta sconfessione sul sospetto generale, che di fatto non esclude l’ipotesi di una relazione del dj con un’altra donna nella conclamata crisi con l’ex Grande Fratello vip 7: “Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione”.

GRANDE FRATELLO 2023, 9A PUNTATA/ Eliminato, diretta: Grecia è la preferita del pubblico

Web ipotizza il tradimento alla base della rottura: il dj risponde alla modella e…

A detta della compagine del web nel sentiment più aggregante, last-minute, Alessandro Basciano potrebbe aver avviato una nuova frequentazione intima, nel momento di una crisi d’amore e di lontananza con la madre della primogenita, e al tentativo di ripresa dei rapporti per un ricongiungimento dei due la modella potrebbe non aver perdonato l’esistenza di una “terza incomoda”. Il tutto, nell’ipotesi che si profila alla luce delle dichiarazioni degli ex gieffini vip, ossia quella del sospetto tradimento supposto che Sophie sentirebbe di aver subito da Alessandro fino alla scelta della rottura di coppia.

BEATRICE LUZZI E GIUSEPPE GARIBALDI SEMPRE PIU' VICINI AL GRANDE FRATELLO/ Varrese è geloso?

Intanto, il sentiment dominante dell’occhio pubblico attivo via social esorta l’ex coppia al ricongiungimento, per il bene della piccola Céline Blue: la neonata figlia dei Basciagoni nasceva lo scorso maggio 2023 e il destino della sua crescita si direbbe segnato dalla separazione tra i genitori, sotto il peso del pressing dell’opinione pubblica. Il pensiero malevolo é che la bambina sia il frutto di una passione fugace di due giovani personaggi tv che con la loro lovestory avviata tra le mura della Casa più spiata d’Italia avrebbero creato le solida fondamenta della loro popolarità a discapito dell’amore. Per la serie, ci si accoppia in un reality show TV per assicurarsi visibilità, consenso mediatico e il tornaconto economico.

Ma la verità legata alla rottura degli ex Grande Fratello vip sembra dirsi ancora troppo lontana…Questo mentre, sempre per la quota ex Grande Fratello vip, Oriana Marzoli…











© RIPRODUZIONE RISERVATA