Alessandro Basciano: “Non ho tradito Sophie Codegoni”/ “Le foto? Premeditate da quella ragazza, non è un’ex”

La verità di Alessandro Basciano presenta molte differenze rispetto a quanto ammesso da Sophie Codegoni alcuni giorni fa a Verissimo. Nella puntata del 21 ottobre c’è lui di fronte a Silvia Toffanin e rivela una versione dei fatti che, pur partendo dagli stessi presupposti, porta ad una verità molto diversa. “Sono due settimane e mezzo che io e lei non ci sentiamo. Precedentemente ci sono stati dei messaggi da parte mia su Instagram perché non riuscivo a contattarla altrove”, ha esordito Basciano su Canale 5.

Ammette dunque che “Io e Sophie ci siamo entrambi mentiti tanto nell’ultimo periodo.” Spiega dunque la sua versione del caso tradimento: “Io sono andato davvero a Ibiza ma per lavoro e per due giorni, non per tre. Questa ragazza realmente esiste perché è stata invitata da terze persone. Io non avevo neppure il piacere ci fosse. Non è una mia ex, abbiamo avuto un flirt.”

Basciano fa sapere che tra lui e questa ragazza non c’è stato nulla: “Le foto di cui parla sono delle foto rubate da questa ragazza che si è arrabbiata con me quando ha capito che io amavo ancora Sophie. Sono tutte foto premeditate e si vede! Lei ha rosicato!” ha tuonato l’influencer.

Basciano ha tuttavia ammesso di aver sbagliato con Sophie: “Ho usato toni con lei molto pesanti, è vero. Non c’è stato nessun contatto fisico, c’è stato un gesto verbale dove io ho sgravato con delle parole. Ho sbagliato!” Ha quindi ammesso di star vivendo un periodo molto brutto: “Sto prendendo le gocce per dormire, sto male, ho perso 9 chili, io amo lei e la mia bambina, che non mi fa vedere neanche in modo bonario.”

