La situazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si fa sempre più delicata perché c’è di mezzo la giuria, tribunali, avvocati e chi ne ha più ne metta. E pensare che tutto è nato davanti le telecamere del Grande Fratello. Sembravano innamorati, hanno anche messo al mondo una bambina, ma qualcosa è andato storto e le varie ospite a Verissimo non hanno fatto altro che dipingere un quadro tutt’altro che roseo.

Notizia di poco fa che va ad aggiornare la loro situazione: ora c’è il divieto per Alessandro Basciano di avvicinarsi all’ex compagna a meno di 500 metri; inoltre non potrà comunicare con la figlia se non in presenza appunto della madre. Questo lo ha deciso di Tribunale del Riesame di Milano, ma il provvedimento non è ancora esecutivo. Infatti è sospeso per consentire all’uomo di fare ricorso in Cassazione. Se dovesse risultare definitivo, però, lui sarà tenuto a indossare un braccialetto elettronico.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: una storia d’amore complicata

Tutto si può dire della storia d’amore tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tranne che sia stata sana e costruttiva. Nel 2021 si sono conosciuti nella casa più spiata d’Italia, poi la proposta di matrimonio plateale sul red carpet di Venezia. Vari tira e molla, la nascita della figlia che non ha cementificato la loro unione come speravano, e poi i tradimenti e gli atteggiamenti malsani raccontati a Verissimo fino a una notizia che ha sconvolto i fan e il pubblico in generale.

Infatti lo scorso novembre il dj è stato arrestato per stalking ai danni di Sophie Codegoni. Si parla di gelosia ossessiva, di controllo da parte sua, e la paura continua provata dall’ex protagonista di Uomini e Donne. La condanna da parte degli utenti sui social è stata unanime arrivando a dire che la televisione ha avuto l’ardire di ospitarlo diverse volte nel salotto di Silvia Toffanin. Purtroppo le vicende giudiziarie non sono ancora finite – chiesti i domiciliari – quindi il punto alla situazione non è ancora stato messo.

