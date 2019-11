Alessandro Basciano/ Nuovo tronista di Uomini e Donne? Raffaella ferma tutto ma…

La scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne è ormai vicinissima. La registrazione del trono Classico in onda oggi è proprio quella in cui la tronista farà la sua scelta tra Alessandro Basciano e Daniele Schiavon. È però cosa nota ormai da settimana che Giulia abbia alla fine scelto Daniele, che le ha poi detto di sì. Le anticipazioni del vicolo delle news ci svelano che la delusione di Alessandro sarà molto forte, tanto che la stessa Giulia deciderà di non salutarlo, proprio perché molto imbarazzata. Sarà Maria De Filippi a prendere Alessandro al suo fianco, notando la sua palese delusione.

Alessandro Basciano vicino al trono di Uomini e Donne?

Intanto in studio prende il via l’ovazione del pubblico che inizia a chiedere a gran voce che Alessandro sia il prossimo tronista. A placare le richieste è però Raffaella Mennoia che, come svela la fonte, avrebbe negato che il tutto avvenisse troppo in gretta, facendo capire che la decisione potrebbe arrivare dopo una lunga chiacchierata nei camerini. Per ora, dunque, Alessandro non è il prossimo tronista, eppure sembra che le possibilità che ciò accada ci siano davvero tutte. Staremo vedere cosa accadrà nel corso delle prossime settimane di Uomini e Donne.

