Alessandro Basciano operato, come sta? / Sophie rompe il silenzio: “Tutti qui per…”

Grande fratello vip 6, Alessandro Basciano subisce un’operazione: il web si preoccupa

Ha appassionato i telespettatori con la lovestory avviata al Grande fratello vip con Sophie Codegoni e, in questi giorni, fa preoccupare non poco i fan per via della sua lontananza dai social. Si tratta di Alessandro Basciano, la cui assenza dal web è motivata da un intervento social dell’amico esperto di gossip, Amedeo Venza.

Stando all’intervento social del beninformato, Alessandro ha subito un delicato intervento chirurgico, che sarebbe stato peraltro invasico: “Ragazzi, mi state chiedendo perché Alessandro è assente dai social… colgo l’occasione per fargli un sincero in bocca al lupo perché domani subirà un intervento chirurgico un po’ fastidioso!”.

Sophie Codegoni rompe il silenzio sul fidanzato Alessandro Basciano

Rispetto alla preoccupazione generale scatenatasi nel popolo del web, sulle condizioni di salute di Alessandro Basciano, è intervenuta in queste ore la fidanzata del gieffino operato, Sophie Codegoni. L’ex Grande fratello vip 6, in un nuovo intervento social, intanto assicura che il fidanzato vip stia bene, nonostante l’operazione subita subita e sembra esorcizzare i ppstumi di un trascorso difficile per l’ex Temptation island.

Nel dettaglio, riattivatasi a mezzo social lasciandosi immortalare in video insieme ad Alessandro Basciano visibilmente provato per l’operazione subita, l’ex gieffina vip fa quindi sapere al popolo del web quanto segue: “Allora, ci siamo. Siamo tutti qui per Basciano. Che sta bene. Come stai? Alla grande?”. Lasciando intendere che il fidanzato sia ormai di rientro a casa, in quanto dimesso dall’ospedale presso cui ha subito il ricovero, Sophie quindi prosegue il suo intervento social su Alessandro Basciano, lasciando intemdere di essergli vicina anche nel momento difficile:” Ha fatto il tragico tutto il giorno per essere servito e riverito… In realtà sta benissimo, sta meglio di tutti e ora si torna a casa. Andiamo? Stasera, giustamente, stiamo a casa. Non vorrai mica uscire a cena stasera…”.

