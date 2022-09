Alessandro Basciano, proposta di matrimonio a Sophie Codegoni?/ La verità sull’anello

Festival del Cinema di Venezia 79, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Il Festival del Cinema di Venezia in corso, giunto alla sua edizione Venezia 79, é al centro dell’attenzione mediatica in queste ore per l’arrivo al Lido della coppia nata al Grande Fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. L’apparizione degli ex gieffini vip sul red carpet dell’evento sta scatenando tra le reazioni più disparate tra gli utenti attivi sui social e sta mandando i fan dei due in visibilio, nel mezzo della credenza generale che Alessandro Basciano abbia avanzato una proposta di matrimonio alla sua compagna attuale. Rispetto alle presunte nozze in cantiere i due vipponi non si sono ancora pronunciati. Ma a sbottonarsi sul romantico momento che ha visto gli influencer debuttare sul red carpet di Venezia 79 -al di là delle polemiche sollevate in rete da chi non ammette l’apparizione al Festival in corso della coppia così come di altri influencer e/o personaggi popolari non appartenenti alla categoria degli interpreti e personalità di spicco del cinema- ci pensa Amedeo Venza.

L’altra faccia della verità sul prezioso di Alessandro Basciano donato a Sophie Codegoni, a Venezia 79

Il popolare esperto di gossip, in un intervento diramato a mezzo social, dà una chiave di lettura diversa rispetto a quella che si sta propagando a macchia d’olio nel web e non solo, al momento registratosi al Festival del Cinema di Venezia, dove un inedito elegante Alessandro Basciano -in ginocchio- ha regalato sul tappeto rosso, ad una fascinosa Sophie Codegoni in total-black look , un prezioso a forma di anello, lasciando pensare così a molti di aver avanzato una proposta di matrimonio all’evento di premiazioni, tanto che oltre le congratulazioni spuntano tra le altre critiche quelle che tacciano i giovani di aver dato in pasto all’occhio pubblico un momento privato, per visibilità e business.

“Mi fanno ridere i commenti dei personaggi con la spunta blu. Dovete accontentarvi solo di quello, perché oltre la spunta, non andate”, si legge tra le prime righe dell’intervento di Venza rilasciato a margine di un video del momento targato Venezia 79, condiviso da Trash Italiano su Instagram. Parole che sembrano sconfessare la credenza in circolo sulle presunte nozze in arrivo per gli ex Grande Fratello vip. Tra le stories su Instagram, poi, il blogger prosegue il messaggio dando la sua interpretazione al gesto del pegno d’amore dell’ex tentatore a Temptation Island, Basciano, porto all’ex tronista di Uomini e donne, Codegoni: “E comunque é un anello di fidanzamento”. L’ex volto di Temptation Island, a quanto pare, ha proposto a Sophie di fidanzarsi ufficialmente con lui, con tanto di fatidico sì della modella. Al di là delle interpretazioni circolanti sulla romantica apparizione a Venezia 79, che si sia trattato di una proposta di matrimonio o meno, quello di Basciano e Codegoni può senza ombra di dubbio dirsi il momento più romantico del Festival del Cinema di Venezia.

