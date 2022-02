Alessandro Basciano provvedimento al GF Vip, squalificato?/ Signorini: “Atteggiamenti inaccettbili”

Qual’è il provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip nei confronti di Alessandro Basciano?

“Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.” È questo l’annuncio apparso sui canali social ufficiali del reality di Canale 5 prima che fosse lo stesso Alfonso Signorini, in apertura della nuova diretta, a lanciare la bomba. Chi ha creduto che a finire a rischio squalifica fosse Delia Duran per aver tolto il microfono in bagno con Alex Belli ha dovuto ricredersi perché a subire il provvedimento disciplinare sarà invece Alessandro Basciano. Già finito nel mirino delle critiche in precedenza per i suoi atteggiamenti troppo impulsivi e a tratti violenti, oggi Basciano si è nuovamente lasciato andare alla rabbia, tanto da finire nei guai.

Alessandro Basciano"Meglio due vaffancu*o che gli insulti razzisti"/ La dura reazione alle critiche di Katia

Alessandro Basciano squalificato dal Grande Fratello Vip? Signorini furioso

Il gieffino ha sfiorato la rissa con Alex Belli ma ha avuto nuovamente parole forti non solo contro lui ma anche contro Sophie Codegoni. “Scatti di rabbia e di violenza inaudita”, ha dichiarato in diretta Alfonso Signorini, continuando poi “questo suo atteggiamento non soltanto è inaccettabile ma deve anche essere monito per gli altri vipponi, bisogna dare un freno a questa situazione”. È per questi che stasera Alessandro subirà un provvedimento disciplinare molto severo.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Basciano, rissa sfiorata con Alex Belli: "Ti lancio un peso"/ "Non farmi…"Alessandro Basciano "Sophie ti senti fig*, rompi i coglion*: falla finita"/ Nuova dura lite al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA