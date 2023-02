Alessandro Basciano, quanto costa l’anello regalato a Sophie?/ La verità a Le Iene

Un diamante è per sempre: ma quanto costa quello regalato da Alessandro Basciano a Sophie Codegoni?

L’ultima puntata de Le Iene ha visto protagonisti Sophie Codegoni e il suo fidanzato, Alessandro Basciano, conosciuto ai tempi della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’attuale volto de Avanti un altro, ha simpaticamente parlato della recente proposta di matrimonio ricevuta dal suo compagno con particolare riferimento allo sfarzoso anello ricevuto per tale occasione. La vicenda ha chiaramente alimentato la curiosità di fan e telespettatori soprattutto in merito al valore economico del gioiello.

La proposta di matrimonio di Alessandro Basciano per Sophie Codegoni era arrivata sul rinomato red carpet di Venezia, emozionando i fan della coppia e i presenti. L’ultima puntata de Le Iene si è però concentrata su un altro aspetto della lieta vicenda, ovvero il gioiello scelto per la particolare proposta. Oltre al valore economico e alla reperibilità dell’anello, Le Iene hanno cercato anche di fare chiarezza sui rischi in merito a presunte truffe nel settore.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, svelato il costo del diamante grazie a Le Iene

La simpatica intervista a tema anello per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Le Iene è iniziata con le parole di quest’ultimo: “Se mi sono pentito della proposta? Ma no dai!”. Subito la giovane showgirl incalza: “Mi ha regalato l’anello di cui lui si vanta particolarmente: ogni due o tre giorni dice, amore ma guarda che ho regalato un super anello, guarda che anello pazzesco! E’ molto orgoglioso lui!”. Dopo i primi convenevoli, si è passati all’operazione volta a scoprire se il gioiello fosse reale oppure frutto di una truffa, con evidente ansia da parte dei diretti interessati.

Per la gioia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, il test de Le Iene ha dato esito positivo ma con un piccolo dettaglio a sfavore; il gioiello sarebbe originale, ma non un carato. Nello specifico si sarebbe trattato di un 0.88, ma l’esperto interpellato per il simpatico siparietto ha chiarito quanto fosse normale vista la forma più rialzata del diamante. L’esultanza dei prossimi sposi è stata condita da un bacio, prima che arrivasse anche la conferma riferita al prezzo. L’esperto interpellato da Le Iene ha stimato un costo di circa 7mila euro, valore confermato da Alessandro Basciano: “Non sbaglia un colpo! Ho speso 7.800 euro“.











