Trascorse poche ore dall’intervista rilasciata da Sophie Codegoni sul presunto “inferno” che sarebbe costretta a vivere dopo aver denunciato due volte Alessandro Basciano per stalking, è lui a dare la sua versione dei fatti attraverso i microfoni del programma Le Iene.

Dj ed ex gieffino, aveva incontrato l’influencer proprio nella casa del Grande Fratello nel 2022, anno in cui era nato il loro rapporto. Oggi ha un divieto di avvicinamento e gli è stato imposto il braccialetto elettronico, ma non ci sta a passare per la persona violenta e pericolosa che lei e gli amici descrivono. La storia è finita nel peggiore dei modi, sfociando in una battaglia legale che li vede accusarsi reciprocamente ormai da anni, al centro la loro bambina Celine Blue.

Alessandro Basciano sostiene di aver “reagito” con toni pesantissimi, via messaggi vocali, alle presunte condotte ambigue di Sophie Codegoni che, dopo aver accettato la sua proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, lo avrebbe letteralmente piantato in asso spinta dai “cattivi” consigli della madre. “Dopo la crisi ci siamo rivisti, siamo stati a letto insieme, ci siamo detti ‘Ti amo’, poi lei è andata a Verissimo a dire che eravamo solo due genitori e non c’era nulla di più. Ma sono il giullare di turno? Mi tieni nascosto nell’armadio, ma che sono un cogl***e?” ha dichiarato il dj a Le Iene.

In merito alle presunte minacce di morte – da lui negate – e agli insulti rivolti alla ex, Alessandro Basciano ha dichiarato quanto segue: “Non mi fate la morale, perché voglio vedere se uno litiga tra marito e moglie che non si manda a fare in c**o, che magari gli dà della zoc***a… Che sia sbagliato siamo tutti consapevoli, però c’è gente che si lancia piatti, noi non siamo mai arrivati a questo punto. Il linguaggio è esagerato, però non è come ha detto lei“.