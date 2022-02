Alessandro Basciano, rissa sfiorata con Alex Belli: “Ti lancio un peso”/ “Non farmi…”

Giornata ricca di scontri quella che anticipa la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021. Alla finalissima del 14 marzo manca meno di un mese e basta una piccola scintilla per far scoppiare un incendio. Dopo i durissimi scontri tra Lulù Selassiè e Sophie Codegoni prima, tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè poi, nel giardino della casa, sotto lo sguardo di Barù e Davide Silvestri, è stata sfiorata la rissa. I protagonisti del quasi scontro fisico sono stati Alex Belli e Alessandro Basciano. L’ex tentatore, di fronte al siparietto tra la fidanzata Sophie e Alex Belli ha perso la pazienza.

Belli e Sophie erano seduti sulle scale del giardino e stavano ridendo tra loro. Basciano, nel vedere la scena pensando che stessero ridendo di lui, ha affrontato sia Belli che Sophie con cui aveva discusso poco prima. “Parlo e mi parla sopra rompendo i coglion*, non sei al centro dell’attenzione in questo momento! Ma se ti sto sul cazz* cosa ci stai a fare con uno come me? Falla finita!”, aveva detto poco prima Basciano a Sophie, rea di non lasciarlo parlare.

Alessandro Basciano contro Alex Belli: lite al Grande Fratello Vip

Sophie Codegoni, dopo aver discusso con Alessandro Basciano, ha raggiunto Alex Belli in giardino con cui ha cominciato a ridere e scherzare. La scena, però, ha fatto saltare i nervi a Basciano. “Non c’è un cazz* da ridere. Te le do veramente. Me la prendo con te, non sto giocando più. La prossima volta che passo e ridi… non fatemi perdere il controllo, te in primis. Non sto scherzando, ti lancio un peso. Ti ho detto di non ridere! Questo è il rispetto che Sophie ha di me”, ha sbottato per poi prendere a calci le sedie che si trovano in veranda mentre rientrava in casa.

A spearare Basciano e Alex Belli è stata prima la stessa Sophie e poi Barù che ha portato via Alessandro il quale ha poi avuto un nuovo confronto con la fidanzata. “Non permetterti mai più di sminuirmi. Non toccarmi… sei irrispettosa. Pensa se io ti prendo per il cul* se hai subìto un torto. Tu mi stai ridendo in faccia e io non ho neanche piacere che tu stia qua, preparati per la serata”, ha aggiunto ancora.

