Alessandro Basciano rompe il giuramento sul figlio/ Dorme di nuovo con Sophie e…

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni tornano a dormire insieme. Dopo aver discusso pesantemente, l’ex tentatore aveva giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con l’ex tronista di Uomini e Donne. Per rompere il giuramente aveva anche chiesto al Grande Fratello Vip di far arrivare un sacerdote in casa. Richiesta che, come ha spiegato Alfonso Signorini nel corso della 37esima puntata del reality, non è stata accolta. Alessandro, così, ha deciso di prendere in mano la situazione tornando a dormire con Sophie Codegoni, non prima di essersi raccolto in preghiera e aver fatto un fioretto.

Sophie, a sua volta, ha deciso di essere solidale con Basciano e, dopo aver pregato con lui, ha deciso di sostenerlo condividendo anche il fioretto. L’immagine di Alessandro e Sophie raccolti in preghiera ha già fatto il giro del web e sono diversi gli utenti che stanno commentando la scelta dei due gieffini.

Il fioretto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Dopo varie discussioni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni pare stiano raggiungendo un equilibrio. Per rendere la situazione ancora più facile, l’ex tronista ha deciso di fare un fioretto insieme ad Alessandro per dormire nuovamente con lui. “Da domani facciamo il fioretto insieme per una settimana di non mangiare più schifezze”, ha detto Basciano. “E bere”, ha aggiunto Jessica Selassiè punzecchiandolo.

“Lui deve togliere l’alcol e io tolgo le schifezze”, ha aggiunto Sophie che ha ribadito l’intenzione di non saltare i pasti per non rischiare di non rispettare il fioretto. La coppia, dunque, ha deciso di essere unita anche in questo momento mentre su Twitter gli utenti continuano a diffondere le loro immagini in preghiera.

