Alessandro Basciano sbaglia a tatuarsi il nome della figlia/ Ecco l’errore!

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno vivendo un momento di grande felicità: da pochi giorni, infatti, è nata la loro prima bambina, a cui hanno dato il nome Céline Blue e i due condividono molti scatti e storie insieme alla neonata. Il deejay – che è già papà di un bambino avuto da una relazione precedente – ha deciso di tatuarsi il nome di sua figlia: i follower, però, che sono sempre molto attenti, hanno notato un errore di ortografia che spicca proprio sul petto del neo-papà. Nella giornata di ieri Alessandro ha deciso di svelare questo speciale omaggio fatto a sua figlia pubblicando una storia sul suo account ufficiale Instagram dov’era possibile vedere la scritta che si è fatto fare sul pettorale.

Due semplici parole, per l’appunto Céline Blue, sormontate da una grande corona. Sembra insomma che per l’influencer e la compagna (e futura moglie) la bambina sia già la piccola regina di casa. Trattandosi di un doppio nome, secondo l’ortografia italiana entrambi i nomi avrebbero dovuto avere la lettera maiuscola. Céline è scritto in maniera corretta mentre “blue” è scritto in minuscolo. Un errore che per alcuni potrebbe apparire come un banale dettaglio, ma che è pur sempre un errore.

Sophie Codegoni criticata per usare Céline Blue come modella

Sophie Codegoni, futura moglie di Alessandro Basciano, ha abituato i suoi followers a condividere quotidianamente foto e video della sua bambina, mostrando i momenti speciali della sua vita. La neo-mamma di recente ha destato scalpore la scelta di utilizzare Celine come modella per pubblicizzare la sua nuova linea di abbigliamento per neonati. La giovane mamma ha lanciato di recente una collezione di vestiti per neonati e ha deciso di promuoverla attraverso diversi scatti della sua bambina.

Questa decisione ha riacceso il dibattito sull’utilizzo dei bambini sui social e ha fatto anche nascere numerose critiche per la scelta dei vestiti utilizzati per Céline. Secondo molti infatti i vestiti scelti per la piccola, non sarebbero adeguati al clima e alla stagione attuale. Un utente ha scritto, ad esempio, “Tutto molto bello, ma non vedi come ha le gambe e braccia? Sente freddo”, e ancora: “E’ troppo piccola per vestirla così“; infine ha chiosato un utente: “Per lei è il bambolotto che non ha avuto da piccola, niente di più. Senza parole“. Alle numerose critiche ricevute l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto con il silenzio.

