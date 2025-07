Alessandro Basciano si gode l’estate senza braccialetto elettronico. Nonostante il divieto di avvicinamento scattato dopo le denunce per stalking da parte dell’ex compagna Sophie Codegoni, il dispositivo non gli è stato ancora applicato e il deejay sta viviendo la sua vita in piena libertà. A quanto pare, sembrerebbe che, al momento, i braccialetti disponibili siano tutti occupati, motivo per il quale l’applicazione sembrerebbe slittata. Una notizia che ha indignato molti utenti online, soprattutto dopo il drammatico racconto di Sophie a Le Iene, dove ha parlato per la prima volta pubblicamente di tutto ciò che ha vissuto prima e dopo aver denunciato l’ex compagno.

Nel frattempo, l’ex volto del Grande Fratello Vip sembra non preoccuparsene troppo e si sta godendo una vacanza a Ibiza, tra amici, balli scatenati e la compagnia di quella che sembra essere la sua nuova fiamma. Nelle ultime ore, infatti, sta circolando un video dove si vede Basciano in una discoteca mentre si lascia andare ad atteggiamenti molto intimi e affettuosi con una misteriosa ragazza bionda.

La barista è comprensiva🤣🤣🤣La villa del desiderio non ha creato problemi 🤣🤣🤣🤣Ibiza di 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xrkubdXaSk — Rejette (@resilienza25) July 10, 2025

Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata? La segnalazione

Dopo la diffusione del video, un utente ha segnalato a Deianira Marzano l’identità della presunta nuova fiamma di Alessandro Basciano: si tratterebbe di Ginevra Milia, un volto poco noto al mondo dello spettacolo ma molto seguito sui social. “Lei gli accarezza il viso, ormai sono una coppia“, si legge nelle storie dell’esperta di gossip, lasciando intendere che tra i due ci sia già del tenero. Nel frattempo, Alessandro continua a mantenere il silenzio sui social, senza commentare le polemiche né confermare o smentire le voci.

