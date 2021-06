Alessandro Basciano “Scontri con Ciavy dopo Temptation Island”/ “Ho sentito Valeria”

Alessandro Basciano torna ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities in onda oggi 22 giugno, e racconta inediti retroscena della sua avventura a Temptation Island. Ricordiamo che pochi anni fa Basciano ha partecipato come tentatore, finendo tra la coppia composta da Ciavy e Valeria Liberati che, alla fine del programma, si è detta addio. In radio, Alessandro svela di aver poi sentito entrambi dopo la fine dello show. “Non ci siamo più rivisti però ho avuto dei piccoli battibecchi con Ciavy che era arrabbiato perché pensava che tra me e lei ci fosse qualcosa di importante, anche perché lei si è fatta sentire tramite dei messaggi che sono, però, rimasti tali.” ha raccontato Basciano. Dunque il tentatore non ha avuto incontri con Valeria dopo Temptation ma ammette di averla sentita e di aver sentito poi anche Ciavy che gli ha chiesto un confronto dopo aver visto le immagini del loro avvicinamento in TV.

Se la conoscenza con Valeria Liberati è finita quando è finito Temptation Island, oggi Alessandro Basciano è felice insieme alla bella Erjona Sulejmani: “L’amore va bene, sono felice.” ha ammesso l’ex tentatore. Insieme hanno anche visto la partita degli Europei Italia-Svizzera, “Lei però ha voluto tifare per l’Italia”, ha confessato Basciano. Prima di Erjona, si è parlato di un flirt con Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16: “Una conoscenza che poi non c’è stata perché ci siamo visti due volte e poi abbiamo capito di non essere compatibili.” ha concluso Alessandro.

