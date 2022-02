Alessandro Basciano, serataccia Gf Vip/ Squalifica e strigliata “Abbassa la cresta”

Serata decisamente dura per Alessandro Basciano durante la diretta di ieri del Gf Vip 2021. L’ex tentatore è stato di fatto messo alla gogna dopo il suo comportamento scorretto nei confronti di Alex Belli e anche soprattutto verso Sophie Codegoni. Il vippone ha prima minacciato l’attore di Centovetrine di tirargli addosso il peso per fare palestra, chiedendogli rispetto, mentre durante l’ennesimo litigio con Sophie, l’ha apostrofata con parole tipo “nullità”, ecc ecc. Duro il rimprovero da parte del Grande Fratello, a cominciare da Sonia Bruganelli, che dallo studio ha commentato: “Ti sei giustificato, ma ti rendi conto che ogni volta che discuti dici a Sophie che è una nullità, una fallita e che non vale niente? Ascoltami, sto dicendo quello che vedo: se c’è uno che dice gravità sei tu, hai pure un figlio maschio! Io ho un figlio maschio di 18 anni e mi si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei! Abbassa la cresta e ammetti di aver sbagliato, quello che hai fatto è imbarazzante“.

Poi Sonia ha sbottato, visto che Alessandro Bascianio le parlava sopra: “Non mi devi interrompere, stai dicendo gravità!“. Duro anche il commento di Adriana Volpe: “Hai minacciato di lanciare un peso! Quello che voglio dirti è che devi farti un grande esame di coscienza! Appari un bulletto“. Lui ha replicato in maniera un po’ vittimistica: “Riconosco di aver sbagliato nel mio modo di agire. Va bene, ho sbagliato per l’ennesima volta”.

Ma non è finita qui perchè anche ad Alfonso Signorini il comportamento del giovane Alessandro Basciano non è affatto piaciuto: “I miei autori mi dicono che domattina Alessandro Basciano vuole lasciare la casa, se se ne va ce ne faremo una ragione, eh”.

A quel punto lo stesso presentatore ha chiesto lumi: “Mi dicono che vuoi uscire, è vero?“, e Basciano ha replicato: “Sì ci stavo pensando, non mi voglio giustificare, ma ho visto sempre un senso unico nei miei confronti“. E ancora: “Non prendere questa nomination – dice Signorini riferendosi al fatto che come punizione il Gf Vip abbia deciso di mandare appunto in nomination il fidanzato di Sophie Codegoni – come un attacco personale, stiamo punendo gli atteggiamenti. Il pubblico sa che sei una brava persona, è lui che decide“. Alla fine Alessandro Basciano è restato in casa.

