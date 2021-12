Alessandro Basciano si dichiara a Soleil/ “Mi prendi di testa, giochiamo io e te?”

Sta nascendo una nuova coppia nella casa del Gf Vip 2021? E’ forse presto per dirlo ma certamente il feeling fra Soleil Sorge e Alessandro Basciano è innegabile. I due si sono avvicinati moltissimo nelle ultime ore, e sembra evidente che vi sia un’attrazione reciproca, per lo meno a livello fisico. Il “tentatore” di Temptation Island è entrato nella casa con l’obiettivo di scombussolare un po’ i cuori delle belle inquiline della casa più spiata d’Italia, e dopo un “approccio” con Sophie Codegoni sembrerebbe essersi avvicinato di molto all’ex amica speciale di Alex Belli.

La svolta, sempre che di questo si possa parlare, è giunta nella serata di ieri, quando di fatto Alessandro Basciano si è confessato a Soleil Sorge. Insieme sul divanetto, a pochi centimetri l’uno dall’altro, il giovane imprenditore ha parlato così rivolgendosi all’influencer italo-americana: “Questo sono io, non è vero che voglio giocare. Il fatto è che se mi avvicino io a una di voi pensano tutti male, se lo fa un altro nessuno dice nulla. Ti assicuro che non gioco, perchè se mi piace una persona, mi piace e basta”. Quindi Soleil gli ha chiesto se le piacesse qualcuna all’interno della casa del Gf Vip 2021, e lui ha replicato: “Perchè secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perchè sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente”.

ALESSANDRO BASCIANO SI DICHIARA A SOLEIL, LEI: “IO SONO INNAMORATA…”

QSoleil Sorge ha replicato: “Guarda che sono davvero fuori dal gioco in questo senso. Sono impegnata e sai perchè mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perchè sono innamorata. Poi sono fuori dai giochi perchè leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi”. Ma Alessandro Basciano sembra non dar retta alle parole di Soleil: “Vabbè cosa centra? Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un’interesse per qualcuno, tipo me”.

L’ex Temptation sembra poi voler tirare le orecchie all’influencer: “Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te…”.

