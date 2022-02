Alessandro Basciano si dichiara “Sophie io ti amo da morire”/ Ma la coppia è in crisi

Alessandro Basciano: alti e bassi con Sophie Codegoni

Alessandro Basciano è al centro del gossip per la storia che sta vivendo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip con Sophie Codegoni. Il loro rapporto continua tra alti e bassi: riusciranno a trovare un equilibrio? Nei giorni scorsi Alessandro ha chiesto a Sophie di fargli compagnia mentre stava cenando. L’ex tronista gli ha risposto che voleva andare a dormire. Più tardi Basciano l’ha raggiunta al letto e hanno discusso, quello che all’inizio doveva essere un semplice scambio di opinioni, alla fine si è trasformato in una lite e Alessandro si è rivolta alla ragazza con voce aggressiva: “Oh ma non mi rompere! Ecco come si rivelano poi le persone per quello che sono!”. I modi del gieffino, fanno molto discutere fuori e dentro la casa. In suo difesa, però, è arrivato l’ex concorrente Gianluca Costantino che ha definito esagerato quanto si sta scrivendo su Basciano: un conto è parlare di toni aggressivi un altro di violenza e Alessandro non è un violento, anche se nell’approcciarsi con gli a volte esagera nei modi.

Alessandro Basciano: dichiarazione d’amore a Sophie Codegoni

Nelle ultime ore Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente, dopo le ultime discussioni. L’ex tronista ha ammesso di essersi innervosita perché percepisce un certo allontanamento da parte del suo fidanzato: “Ti vedo che sei diverso. Ti vedo più distante. Il cambiamento tuo lo vedo sia in te stesso che nei miei confronti”. Alessandro ha cercato di tranquillizzare Sophie sostenendo che le sue insicurezze siano frutto della stanchezza dopo tanti mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip. “So che sei stanca. Non ti ho mai chiesto di cambiare, ti accetto per quella che sei, però ci sono determinate cose su cui si può lavorare sopra. Ti rendi conto di come mi stai offendendo e contino a parlarti?”, ha detto basciano, considerando ingiustificato il rimprovero della ragazza. Per tranquillizzarla ha poi rinnovato i suoi sentimenti: “Ma io ti amo da morire”. Il confronto in sauna si è conciso con abbraccia e baci tra i due ragazzi. Quanto durerà questa ennesima riconciliazione?

