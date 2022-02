Alessandro Basciano smaschera Nathaly Caldonazzo/ “Frasi da squalifica? Le ha dette…”

Alessandro Basciano, dopo aver tergivarsato durante la diretta della quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 2021, durante la notte, conferma di aver sentito perfettamente le frasi pronunciate da Nathaly Caldonazzo che potrebbero essere punite con una squalifica. Durante il momento delle nomination palese, Sophie Codegoni e Jessica Selassiè hanno svelato il contenuto delle frasi dette da Nathaly e ascoltato da Alessandro il quale ha provato a tutelare la Caldonazzo per la presunta gravità delle cose dette. Dopo la puntata, però, ha confemato tutto quello rivelato da Sophie e Jessica. Basciano, parlando con Antonio Medugno, ha così svelato ulteriori dettagli:

“Anto quelle parole le ha dette e ho sentito tutto benissimo. Ti dico anche i contesti. La cosa delle zingare era ‘sono due zingare protette dagli zingari‘. Io l’ho riportato alla mia fidanzata e basta. Poi ovvio che Sophie l’ha detto alle sue amiche, ma non sono stato io a farlo. Poi non mi sono sentito troppo in colpa perché un’altra frase sugli zingari l’aveva già detta nella scorsa puntata. Per quanto riguarda la frase sui ‘N’ è un altro discorso, perché in quel contesto si è auto offesa. Ha detto ‘è come se io mi facessi puntini, puntini, puntini da 10 N‘, riporta Biccy.

Mentre Nathaly Caldonazzo, pensando alla puntata del Grande Fratello vip di lunedì 28 febbraio, non nasconde di temere un provvedimento disciplinare, Alessandro Basciano svela perchè ha scelto di tutelarla durante la diretta con Alfonso Signorini. “Se volevo fare caos nominavo Nathaly e dicevo precisamente tutte le frasi che ho sentito nei dettagli. Però non volevo alzare il polverone. Non era mia intenzione metterla nei casini o crearle problemi. Io le ho detto che le voglio bene e so che non sparla di me e che tra noi c’è un bel rapporto. […]”, ha detto Basciano.

“Poi che io in diretta per tutelare Nathaly abbia deviato e fatto il finto tonto è un’altra storia”, ha aggiunto per concludere così – “Se avessi detto io sei ‘un pezzo di M’ lo andavano a riprendere pur di fare la clip”, si legge su Biccy.



